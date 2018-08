Особенности британского информационного оружия

О чем умолчала лондонская The Times и как передергивают факты ведущие западные издания

Обсуждение скандального бракоразводного процесса российского предпринимателя Фархада Ахмедова с его супругой Татьяной в мировой прессе поднялось на самые вершины информационного олимпа. Вслед за The Guardian, The Sunday Times и The New York Times этой резонансной теме уделила внимание респектабельнейшая когда-то британская The Times.



Лондонская The Times в течение столетий была витриной британской демократии и свободы печати. Однако сегодня есть все основания усомниться не только в полезности, но и в элементарной объективности не только The Times, но и иных ведущих изданий Запада.

Так, одна из самых цитируемых либеральных газет мира американская The New York Times, не имея на то никаких оснований, предположила, что Фархад Ахмедов недостаточно… набожен. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что целью этой публикации был подрыв доверия к известному своей искренней религиозностью российскому предпринимателю в глазах шариатского суда в Дубае, в который адвокаты Ахмедова обратились с иском об отмене ранее принятого решения судом Дубайского международного финансового центра, поддержавшим постановление Высокого суда Лондона об аресте принадлежащей семейному фонду Ахмедовых яхты Luna.

Другая известная газета The Guardian недавно сообщила, что судья Хаддон-Кейв обвинил Фархада Ахмедова в неуважении к суду на том основании, что Ахмедов не заплатил ни цента из тех £453 млн, которые присудил ему этот же судья. Издание сообщило об этом, обойдя молчанием широко известный и неоспоримый факт, что Фархад Ахмедов после вынесения судом решения 20 декабря 2016 г. просто не имел времени ни подать апелляцию на его решение, которое было отправлено в его адрес по почте (!), ни даже физической возможности, даже если бы захотел, перевести в течение полагающихся 20 дней, до 10 января 2017 г., почти полмиллиарда фунтов стерлингов на счет английского суда из-за банковских каникул в рождественские и новогодние праздники. Это априори лишило Ахмедова юридического права оспорить в суде решение, с которым он был не согласен.

По этому поводу уже высказало свою обеспокоенность Общество юристов Англии и Уэльса. Но об этом западная пресса также не упоминает.

Фигура умолчания вокруг действий судьи Кейва позволила британским юридическим инстанциям вместо расследования правомочности его действий произвести его в арбитры апелляционного суда, похоже, в том числе и в награду за его предвзятость в отношении российского бизнесмена.

The Times фактически поддержала Хаддон-Кейва, написав, что Фархад Ахмедов игнорирует английский суд из-за того, что признает лишь решение московского суда, который расторг его брак с женой Татьяной в 2000 году.

На самом деле, и корреспондент The Times должен был бы это знать, российский предприниматель много раз публично заявлял, что не признает решение Высокого суда Лондона в первую очередь из-за многочисленных нарушений, имевших место во время судебного процесса, в том числе из-за вопиющего нарушения незыблемого правила английской юриспруденции – права адвоката на защиту своего клиента. Согласно английскому законодательству, никто не имеет права обязать адвоката раскрыть информацию о своем клиенте. Адвокат вправе отказать в предоставлении информации даже правоохранительным органам.

Однако судья Хаддон-Кейв не только принудительно доставил в зал заседаний юриста Ахмедова по коммерческим вопросам Энди Кермана, но еще и потребовал от него раскрыть всю известную ему информацию об активах клиента, что тот и сделал под угрозой уголовного преследования за неуважение к суду.

Об этом скандальном и беспрецедентном случае нарушения основополагающих канонов как британского, так и международного права западная пресса не сообщает ровным счетом ничего. Что же касается некогда респектабельной The Times, то к ней сегодня, пожалуй, уместно применить известную реплику Уинстона Черчилля, который в начале прошлого века с иронией заметил, что "когда The Times ничего не может сказать по какому-либо поводу, ей требуется три колонки, чтобы это сказать".

Впрочем, сегодня ситуация еще хуже, чем сто лет назад. Складывается впечатление, что сегодняшняя западная пресса, и The Times тут не исключение, просто открыто исполняет политический заказ власти, игнорируя очевидные и неоспоримые факты нарушения британским правосудием своих же собственных законов.

Ничего не сообщается также и о том, что арест яхты Luna, принадлежащей трастовому семейному фонду Ахмедова, успешно оспаривается защитой Фархада Ахмедова. Но западная пресса об этом не пишет ровным счетом ничего, настраивая свою аудиторию вполне определенным образом.

А если учесть, что публикации в западной прессе о ситуации вокруг этого резонансного скандала появляются, как правило, накануне важных судебных заседаний и сообщают лишь о тех или иных "прегрешениях" российского бизнесмена, то это можно (и нужно!) расценить как прямое давление на суд. Надо сказать, что подобные технологии, когда создается нужный информационный фон и оказывается давление на представителей Фемиды, является фирменным почерком западных спецслужб.

Неприглядная изнанка сегодняшней политической реальности не только Великобритании, но и большинства ведущих стран Запада состоит как раз в том, что в одном строю согласованно действуют для достижения немеченых целей все структуры власти, спецслужбы и якобы независимая пресса, полностью подконтрольная транснациональным корпорациям, чьи интересы отстаивают и те, и другие, и третьи.

Ситуация, когда к настоящей травле российского предпринимателя подключаются ведущие информационные издания Запада, говорит о том, что на кону, как говорится, самые высокие ставки. Создается впечатление, что некоторая часть западного истеблишмента хотела устроить из "дела Ахмедова" своего рода показательный процесс в духе зловещей охоты на ведьм эпохи маккартизма в назидание другим российским бизнесменам, ведущим дела на Западе.

Однако эта неправовая карта оказалась бита. И показательная порка российских бизнесменов не состоялась. И в прямом, и в переносном смысле. Недавно известный российский юрист Александр Добровинский в ходе профессионального обсуждения с коллегами ситуации с разводом Фархада Ахмедова заметил: "Кто его заставит платить? Никто!"

Да и российские бизнесмены замечены в испуге не были. Они продолжают успешно вести свои дела и в России, и за рубежом, конечно, в тех странах, которые не попирают закон и мораль, как это в последнее время делают власти Великобритании.

В итоге ото всей этой неправовой шумихи пострадает лишь некогда могущественная британская корона. Ее скудеющий бюджет вряд ли пополнят ахмедовские миллионы, а российский бизнес теперь за версту будет обходить берега Туманного Альбиона.