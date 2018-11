США и Китай помирятся

Президент Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящей встрече глав "большой двадцатки", которая пройдет в ноябре этого года в Аргентине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 4 источника, знакомых с ситуацией. Неназванные собеседники агентства рассказали, что к этому решению Трампа подтолкнул телефонный разговор с председателем Си, состоявшийся 1 ноября. Американский президент в своем микроблоге Тwitter назвал эту беседу "длинной и очень хорошей" и добавил, что два лидера запланировали переговоры в Аргентине.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!