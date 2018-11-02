США и Китай помирятся

Торговой войны не будет

Президент Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящей встрече глав "большой двадцатки", которая пройдет в ноябре этого года в Аргентине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 4 источника, знакомых с ситуацией. Неназванные собеседники агентства рассказали, что к этому решению Трампа подтолкнул телефонный разговор с председателем Си, состоявшийся 1 ноября. Американский президент в своем микроблоге Тwitter назвал эту беседу "длинной и очень хорошей" и добавил, что два лидера запланировали переговоры в Аргентине.

Теперь правительство должно подготовить проект соглашения, которое положит конец торговой войне. При этом издание отмечает, что разговор между Трампом и Си Цзиньпином стал первым за последние 6 месяцев.

Американский президент ранее заявлял о том, что будет вести достаточно жесткую торговую политику в отношении Китая, однако допускал, что Пекин может начать переговоры с Вашингтоном.

