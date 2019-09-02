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Трамп рассказал о главных врагах США

Трамп раскрыл правду о главных врагах США
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Удивительно, но Россия в их число не попала

О главных оппонентах американский лидер сообщил в своем Twitter. Дональд Трамп обрушился с критикой на журналистов, которые не проверяют факты. Он заявил, что СМИ "обезумели", выпуская фейковые новости и даже не трудятся ссылаться на источники. Хорошие новости репортеры переворачивают с ног на голову, превращая их в плохие, пожаловался президент.

Однако и здесь он нашел плюсы.

"Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники – фейковые СМИ", – написал Трамп.

Ранее в ФБР США главу государства назвали "идиотом" за желание вернуть Россию в G7. Впрочем, как известно, отношение к Москве в Вашингтоне меняется чуть ли не ежедневно. Так, на днях стало известно о новых санкциях, которые американцы готовят из-за Крыма.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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