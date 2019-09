Трамп рассказал о главных врагах США

О главных оппонентах американский лидер сообщил в своем Twitter. Дональд Трамп обрушился с критикой на журналистов, которые не проверяют факты. Он заявил, что СМИ "обезумели", выпуская фейковые новости и даже не трудятся ссылаться на источники. Хорошие новости репортеры переворачивают с ног на голову, превращая их в плохие, пожаловался президент.

Однако и здесь он нашел плюсы.

The LameStream Media has gone totally CRAZY! They write whatever they want, seldom have sources (even though they say they do), never do “fact checking” anymore, and are only looking for the “kill.” They take good news and make it bad. They are now beyond Fake, they are Corrupt..