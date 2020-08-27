Поляки выдвинули России ультиматум после интервью Путина

Поляки выдвинули России ультиматум после интервью Путина
Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Варшава уверена: коварный Кремль намерен поработить белорусский народ

Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от "планов военной интервенции" в Белоруссию. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского Кабмина заявил на своей странице в "Твиттере", что Москва использует "ложный предлог восстановления контроля", под которым скрыты враждебные действия, направленные на нарушение международно-правовых норм и прав самих граждан Белоруссии, которые могут сами "решать свою судьбу".

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью на телеканале "Россия 1", что Москва имеет ряд обязательств перед Республикой в сфере безопасности,и по этой причине глава государства Александр Лукашенко поставил вопрос о защите. Российский лидер объяснил, что РФ создала резерв сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи соседнему государству, однако не силы не будут привлечены, пока экстремисты "не начнут разбой" в стране.

К слову, Польша успела обидеться и на саму Белоруссию: замглавы МИД Марчин Пшидач заявил, что ведомство вызвало посла Республики на ковер, выразив таким образом несогласие со словами Лукашенко о том, что Варшава вынашивает планы по присвоению Гродненской области.

Известно, что в настоящее время в Польше и Литве проходят военные учения НАТО, который должны завершиться в конце августа.


Егор МАЛКОВ

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