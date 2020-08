Польское правительство призывает Россию немедленно отказаться от "планов военной интервенции" в Белоруссию. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского Кабмина заявил на своей странице в "Твиттере", что Москва использует "ложный предлог восстановления контроля", под которым скрыты враждебные действия, направленные на нарушение международно-правовых норм и прав самих граждан Белоруссии, которые могут сами "решать свою судьбу".

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.