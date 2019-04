Алан Парсонс везет в Москву новый альбом

Создатель саунда Pink Floyd приедет в столицу России после долгого перерыва

Обладатель премии "Грэмми", легендарный британский музыкант, режиссер и продюсер, работавший с Beatles и Pink Floyd, Алан Парсонс даст единственный концерт на сцене Crocus City Hall 10 июня. Он выступит в рамках мирового гастрольного тура в поддержку "The Secret" – своего первого за 15 лет альбома.

"Все это время мой лейбл Frontiers упрашивал меня записать новый студийный альбом, и в итоге мы пришли к соглашению, с которым я мог жить. Вот и он, вот и мы, спустя почти 15 лет", – пошутил Парсонс в интервью Billboard.

По словам музыканта, он не хочет много рассказывать о новой работе, чтобы сохранить атмосферу секретности, следующую из названия. Почти все 11 песен были написаны специально для альбома. Музыкант признается, что в пластинке затронуты музыкальные и лирические темы, которые "очень близки его сердцу, его собственным интересам и увлечениям". В числе песен нового альбома — уже известный публике сингл "I Can't Get There From Here" и дуэт с Джейсоном Мразом "Miracle". Релиз пластинки намечен на 26 апреля.

За плечами у Парсонса 13 номинаций на "Грэмми" и победа в категории "Лучший иммерсивный альбом" (2019) за юбилейное переиздание альбома The Alan Parsons Project "Eye in the Sky" 1982 года. Награду он разделил с коллегами ПиДжеем Олссоном и Дейвом Доннелли.

В роли звукорежиссера Парсонс работал над культовыми альбомами 1960 – 1970-х гг. "Abbey Road" (Beatles) и "Dark Side of the Moon" (Pink Floyd). Первый альбом создателя The Alan Parsons Project был написан под влиянием мистической прозы Эдгара Аллана По. Второй навеян научной фантастикой Айзека Азимова. Третий альбом "Pyramid", посвященный теме Древнего Египта, принес исполнителю всемирную славу. Общий тираж альбомов коллектива на сегодняшний день приближается к 50 млн копий.

В Crocus City Hall Алан Парсонс представит программу из своих самых известных композиций, вошедших в золотой фонд прогрессив-рока и софт-рока.

Начало концерта в 20:00.