После восстановления в правах РУСАДА европейцы вышли из себя

Нашей стране, наконец, "простили" допинговый скандал. Сегодня на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства было принято решение о возврате лицензии РУСАДА. За восстановление Российского антидопингового агентства в правах проголосовали 9 из 12 членов исполнительного комитета. Это ожидаемо вызвало истерику.

Нас заподозрили в хакерской атаке. С бредовым заявлением выступил коллега небезызвестного Хайо Зеппельта. Журналист Ник Батлер поделился опасениями, что "русские взломали заседание исполкома WADA". В качестве доказательств он привел внезапно пропавший в отеле Wi-Fi, а также быстрое распространение новости в России. А самый веский аргумент – "они уже много всего взломали". Сенсационные выводы репортер опубликовал в своем Twitter.

Напомним, ранее решениеWADA разозлило США. В американском антидопинговом агентстве заявили, что организацию нужно реформировать после такого "необъяснимого" решения в пользу России.