Нашей стране, наконец, "простили" допинговый скандал. Сегодня на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства было принято решение о возврате лицензии РУСАДА. За восстановление Российского антидопингового агентства в правах проголосовали 9 из 12 членов исполнительного комитета. Это ожидаемо вызвало истерику.

Нас заподозрили в хакерской атаке. С бредовым заявлением выступил коллега небезызвестного Хайо Зеппельта. Журналист Ник Батлер поделился опасениями, что "русские взломали заседание исполкома WADA". В качестве доказательств он привел внезапно пропавший в отеле Wi-Fi, а также быстрое распространение новости в России. А самый веский аргумент – "они уже много всего взломали". Сенсационные выводы репортер опубликовал в своем Twitter.

Напомним, ранее решениеWADA разозлило США. В американском антидопинговом агентстве заявили, что организацию нужно реформировать после такого "необъяснимого" решения в пользу России.

Also told by several people in room that there are concerns Russians hacked #WADA meeting today. Not sure what evidence except WiFi in entire hotel went down and story came out first in Russia...even though no representatives in room from there. Oh, and so many other hacks