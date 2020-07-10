Ядерный бомбардировщик переоборудовали в заправщик, хотя он до смерти напугал США

Гонку вооружения между СССР и США, которая в последнее время переживает "ренессанс", начал советский бомбардировщик М-4. Но по стечению обстоятельств он не сделал погоды в холодной войне.

Тем не менее, по мнению автора The National Interest Калеба Ларсона, появление самолета Мясищева заставило США резко увеличить производство бомбардировщиков и начать штамповать В-52 один за другим.

В 50-е годы у Пентагона было существенное преимущество: B-29 могли с территории Европы нанести ядерный удар по СССР, а советские Ту-4 просто не могли долететь до США и вернуться назад. Поэтому в ОКБ Мясищева начали работать над первым стратегическим бомбардировщиком.

Самолет должен был стать реактивным, с четырьмя турбореактивными двигателями. Максимальная скорость – около 1000 км/час, а дальность – более 8 тыс. км. От истребителей экипаж был защищен шестью 23-мм пушками с двух башнях на хвосте, а также сверху и внизу фюзеляжа. На носу устанавливалась заправочная штанга, то есть боевой радиус мог быть увеличен.

В США забили панику, так как решили, что СССР готовится к массовому выпуску М-4, который классифицировали в НАТО как "Бизон". В итоге Пентагон ускорил испытания B-52.

Интересно, что М-4 поступил на вооружение на несколько месяцев раньше американского стратега. К сожалению, "Бизону" была уготована незавидная судьба. Машина проиграла турбовинтовому Ту-95 Туполева.

М-4 получился очень строгим в пилотировании, нередко происходили аварии, в том числе и с гибелью людей. Однако и с Ту-95 было не все гладко.

В любом случае, часть М-4 переоборудовали в воздушные заправщики, а другие машины отправили на металлолом. А холодную войну продолжили Ту-95 и B-52.