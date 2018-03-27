Россия летит в технологическую пропасть

Наша страна может лишиться независимости по одной-единственной причине

Выступая с очередным посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин назвал то, что, по его мнению, является главной угрозой для России. И это были отнюдь не натовские ракеты и международный терроризм, а технологическое отставание. Именно оно, по мнению главы государства, способно привести страну к потере суверенитета.

Очевидно, что эти слова были произнесены президентом неспроста, подтверждение им "прилетело" от "Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности", подсчитавшего, что по итогам прошлого года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, до рекордно низкого уровня 11-летней давности, составив всего 36 тыс. 454 штуки.

Количество патентных заявок от российских физических и юридических лиц снизилось на 15%. Число заявок, подаваемых иностранными компаниями, на протяжении длительного времени поддерживавшими российский рынок интеллектуальной собственности, упало на 7,5%.

Еще хуже обстоят дела в области инноваций. Если в 2004 г. доля предприятий, использующих в своем бизнесе передовые технологии и разработки, составляла 10,5%, в 2012-м – 9,9%, в 2015-м – 9,5%, то в 2017-м она сократилась до 9,2%.

Что же происходит в российском инновационном сегменте и почему высокотехнологичные отрасли отечественной экономики находятся в столь запущенном состоянии? Причин происходящему сразу несколько.

Одна из них является следствием сокращения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и снижения научно-исследовательской активности в российских вузах. Впрочем, это хотя и важная, но далеко не единственная причина. Главной же причиной снижения доли инновационного сегмента является банальное отсутствие спроса на его продукцию.

Невысокие темпы развития отечественной экономики не способствуют росту потребности в новейших технологиях и инновациях. Растущая роль государства в экономике снижает конкуренцию между экономическими субъектами, главным орудием которой во всем мире являются все те же самые технологии и изобретения. По мере дальнейшего депрессирования экономики эти тенденции будут только нарастать.

С другой стороны, все это вовсе не означает, что Россия обделена талантливыми научными кадрами. Собственных "Платонов и быстрых разумом Невтонов" российская земля рождать еще не разучилась. Проблема лишь в том, все эти "Платоны и Невтоны" не востребованы на родине – в силу указанных выше причин.

Именно этим объясняется продолжающееся сокращение числа патентных заявок. Ученые и изобретатели не видят смысла в получении российских патентов на собственные изобретения, понимая, что здесь они ни при каких условиях не смогут успешно реализовать свои разработки. В результате большинство их патентуется и реализуется за рубежом, впоследствии попадая в Россию уже в виде готовых изделий или технологий иностранного происхождения.

Можно ли как-то приостановить этот процесс и заставить отечественный научно-технический потенциал работать на свою страну? Теоретически – да, но лишь в том случае, если в России будет формироваться собственный устойчивый спрос на разработки в области высоких технологий. На практике говорить о чем-то подобном пока бессмысленно.

Давно сложившаяся в России экспортно-сырьевая модель не нуждается в собственных технологиях и изобретениях. Она вполне эффективна и при условии, что все научно-технологические потребности (преимущественно технологии добычи и производства сырья) могут быть покрыты за счет иностранных разработок. Именно потому подавляющее большинство отечественного ТЭК работает на импортных оборудовании и технологиях.

Все это уже привело к тяжелейшим последствиям для российской прикладной науки, которые в ряде случаев являются необратимыми. Дело в том, что современные научно-технологические исследования – непрерывный процесс, хорошо финансируемый, длящийся десятилетиями и основанный на накоплении ранее полученных знаний.

Даже при наличии большого количества денег невозможно создавать новейшие машины и технологии, способные конкурировать с теми, которые создаются в США, ЕС, Японии, Южной Корее и отчасти даже в Китае. Это достаточно хорошо поняли представители богатейших ближневосточных стран, оставивших попытки создать собственный научно-технический потенциал. Располагая большими нефтяными деньгами, они сегодня активно скупают готовые технологии и высокотехнологичные товары.

Поэтому говорить о возможности скорого выхода российской научно-технической отрасли на широкий простор сегодня по меньшей мере наивно.