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Йога и мороженое: как побороть похмелье после праздников

Йога и мороженое: как побороть похмелье после праздников
Фото: www.globallookpress.com
Избавиться от последствий бурных выходных можно в домашних условиях

Прошли новогодние праздники, которые в исключительных случаях отмечаются без алкоголя. Большинство же россиян налегали как на салаты с закусками, так и на спиртное. Таким на помощь придут проверенные способы избавиться от похмелья. 

Один из них – похмелиться. Впрочем, у данного метода и противники, и сторонники. Первые настаивают на том, что не стоит нагружать организм дополнительной порцией алкоголя, вторые придумали несколько рецептов коктейлей.  

"Наконец-то доброе утро" – называется, по версии "Life", один из них. Важно взять хороший виски – не больше 50 граммов. И столько же сливок. Добавить в коктейль две чайные ложки меда и выпить его залпом. Главное – остановиться на этом. Дамам больше подойдет легкий напиток, состоящий из 100 мл белого сухого вина, минеральной воды и двух чайных ложек лимонного сока. 

Головную боль также помогут устранить крепкий сон, соки, в частности – томатный, и бульоны, чистая вода и прогулка на свежем воздухе. А еще можно выпить чая с медом и сорбенты. Если совсем невмоготу, можно принять обезболивающее, советует "Лайфхакер". 

Кроме того, спасут от похмелья мед, лимон и банан. Такой сироп следует употреблять каждые полтора – два часа по чуть-чуть.

Рецепт для смельчаков – целебный отвар "вчерашнего оливье", в который входит 100 г картофеля, 50 г петрушки, моркови и сельдерея. Можно положить укроп. Овощи и зелень необходимо добавить в кипящие пол-литра воды и варить 10 минут. Полезен как, бульон, так и его содержимое без соли. 

Поставит на ноги с похмелья мороженое (ванильный пломбир без наполнителей или фруктовый лед), кефир и имбирь. Не лишними будут занятия йогой или сексом. Последний нормализует уровень тестостерона у мужчин, снабжает организм эндорфинами и заменяет тренировку. Не менее полезны любовные утехи и для женщин. 

Ксения АНДРЕЕВА

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