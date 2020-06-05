"Испанка" унесла жизни от одного до четырех миллионов людей

Во второй половине прошлого века в мире буйствовала эпидемия гонконгского гриппа. Зараза унесла огромное количество жизней – точное число не известно до сих пор. При этом Советскому Союзу удалось минимизировать потери.

Первый случай заболевания опасным вирусом был зафиксирован 13 июля 1968 г. в Гонконге, уже через неделю нулевой пациент умер. А всего через месяц гонконгские госпитали были переполнены – заразу подцепили 500 тысяч человек.

Вирус быстро распространился по свету – его разнесли туристы и бизнесмены. В итоге страшная болезнь, по данным экспертов, убила от одного до четырех миллионов людей. Однако реальная цифра может быть значительно выше, отмечает издание "Аргументы и факты".

Благодаря техническому прогрессу – самолетам, активному перемещению людей между странами – инфекция впервые в истории распространилась по огромной территории и охватила почти всю планету.

А вот нашей стране действительно повезло. Благодаря тому, что СССР был закрытым государством, туристы редко отправлялись за рубеж, в Союз тоже приезжали немногие иностранцы, которые обычно находились под присмотром властей.

Так что вирус в Советский Союз попал уже в самом конце пандемии и был достаточно слабым. Несмотря на легкий вариант развития событий, советские власти тут же взяли ситуацию под контроль – всем работникам сферы услуг и развлечений, которые могли контактировать с иностранцами, предписали носить маски и перчатки.

Кроме того, было принято решение массово иммунизировать граждан с помощью живой гриппозной вакцины.

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