Трамп испугался гонки вооружений

Мистер президент не теряет надежды, что однажды поговорит с российским коллегой. Подобные заявления Дональда Трампа выглядят немного комичными, учитывая его недавнюю выходку, когда он упустил возможность встретиться с Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки".

По словам хозяина Белого дома, ему с президентом РФ и с китайским лидером Си Цзиньпином необходимо обсудить вопрос о сокращении вооружений. Об этом Трамп по старой памяти написал на своей странице в Twitter.

"Я уверен, что в будущем председатель Си и я, вместе с российским президентом Путиным, начнем переговоры об эффективном прекращении гонки вооружений, которая стала масштабной и неконтролируемой", – подчеркнул глава США.

По его подсчетам, возглавляемое им государство израсходовало на вооружение $716 миллиардов.

"Сумасшествие!" – заключил Трамп.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!