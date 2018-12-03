Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп испугался гонки вооружений

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер пожаловался на безумные траты на оборонку

Мистер президент не теряет надежды, что однажды поговорит с российским коллегой. Подобные заявления Дональда Трампа выглядят немного комичными, учитывая его недавнюю выходку, когда он упустил возможность встретиться с Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки".

По словам хозяина Белого дома, ему с президентом РФ и с китайским лидером Си Цзиньпином необходимо обсудить вопрос о сокращении вооружений. Об этом Трамп по старой памяти написал на своей странице в Twitter.

По теме

"Я уверен, что в будущем председатель Си и я, вместе с российским президентом Путиным, начнем переговоры об эффективном прекращении гонки вооружений, которая стала масштабной и неконтролируемой", – подчеркнул глава США.

По его подсчетам, возглавляемое им государство израсходовало на вооружение $716 миллиардов.

"Сумасшествие!" – заключил Трамп.

Напомним, в октябре Вашингтон пригрозил расторжением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое было подписано между Россией и Америкой в 1987 году. Вслед за советником по нацбезопасности Джоном Болтоном план США подтвердил и Трамп. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал Вашингтону жесткий ответ

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британия готовит спецоперацию к выборам на Украине

Участвовать только в подготовке военных для действий в Донбассе Лондону показалось мало

В ЕС готовы перезагрузить отношения с Россией

Немцы хотят построить новую систему безопасности совместно с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей