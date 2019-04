Эквадор готовится предоставить материалы, объясняющие отказ страны в предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Власти страны утверждают, что он собирался дестабилизировать ситуацию внутри страны, и помогали ему в этом двое граждан России.

По словам министра иностранных дел Эквадора Марии Паулы Ромо, Ассанж, близкий к нему человек из WikiLeaks, а также некие российские хакеры, вмешивались во внутренние дела страны. Что это за хакеры, она не уточнила, сказав только, что они живут в Эквадоре.

"Эти данные также о личности и нахождении двух российских хакеров, которые проживают в Эквадоре, они будут предоставлены в ближайшие часы в генпрокуратуру",

– цитирует Ромо РИА "Новости".

При этом глава эквадорского дипведомства не стала вдаваться в суть "вмешательства" Ассанжа и WikiLeaks в дела страны, хотя с разных сторон уже выдвигаются интересные версии. Например, согласно одной из них, отказ президента Эквадора Ленина Морено в предоставлении убежища – личная месть Ассанжу. Дело в том, что в феврале этого года WikiLeaks опубликовала информацию об офшоре брата президента – компании INA Investment. Эти сведения нанесли серьезнейший удар по Морено. Теперь главе государства грозит импичмент на родине. Ранее он объяснил, что "выселяет" Ассанжа из-за того, что тот не раз нарушал международные правила повседневной жизни в посольстве, пишет телеканал "360".

С другой стороны, глава Эквадора мог сломаться под давлением США, которые тоже точат зуб на Ассанжа. В этом уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Эквадор, я думаю, принял такое решение, потому что у него накопилась усталость, раздражение, для Эквадора дальнейшее пребывание [Джулиана Ассанжа] в посольстве не несло ничего, кроме проблем. Проблемы все эти возникали в силу мощного давления на Эквадор, прежде всего, со стороны США",

– цитирует Косачева ТАСС.

Примечательно, что ранее Скотленд-Ярд признал, что получил запрос на арест от американских властей в соответствии с ордером на экстрадицию.

Все последние семь лет Ассанж прятался в посольстве Эквадора в Лондоне, напоминает НСН. Он прятался от обвинений в изнасиловании двух женщин, выдвинутых против него Швецией. Однако Ассанж уверен, что на самом деле за этим преследованием стоят Соединенные Штаты, которые не могут простить ему "слив" сотен тысяч компрометирующих писем американских дипломатов. Кроме того, благодаря его WikiLeaks мир стали известны детали военных операциях США в Афганистане и Ираке, отмечает "Федерал Пресс".

В поддержку Ассанжа уже высказался его товарищ по несчастью, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Он констатировал, что 11 апреля стало "черным днем".

"Противники Ассанжа могут ликовать, но это черный день для свободы прессы", – приводит его слова URA.RU.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP