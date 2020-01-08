Компания находится в контакте с семьями погибших

Американская компания Boeing выпустила заявление в связи с крушение своего самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Соответствующее сообщение было размешено в Twitter.

В нем компания принесла свои соболезнования семьям погибших пассажиров, заверив, что находятся в контакте с ними и готовы оказать любую необходимую помощь.