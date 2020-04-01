Спецслужбы Незалежной раскрыли сеть ботов, вбрасывающих фейковую информацию о пандемии

Россия пытается посеять панику среди украинцев, для чего использует проплаченные интернет-боты. С очередным громким заявлением в адрес Москвы выступили в СБУ.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, местные агитаторы в украинском сегменте "Фейсбук" распространяли фейковую информацию о новом коронавирусе. Оперативники спецслужбы установили двух таких злоумышленников, которые якобы выполняли "заказы из России".

Агитаторы должны были сеять панику среди населения, дискредитировать руководство страны и заниматься дестабилизацией общественно-политической ситуации в соборной, утверждается в заявлении СБУ.

Для популяризации фейков о COVID-19 "купленные" украинцы активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверные данные они брали с запрещенных в Незалежной российских соцсетей. Тех самых, которые украинские власти якобы перекрыли для граждан Незалежной. Отчитывались о проделанной работе злодеи перед заказчиками в закрытой группе во "ВКонтакте", утверждают эсбэушники.

Разоблаченные жители Киева признали свою вину и предоставили силовикам доступ к своим аккаунтам.

Ведомство обнародовало видео с этими признаниями, на котором киевляне сидят спиной к камере и повествуют о том, как они должны были распространять статьи о завышенных числах инфицированных коронавирусом и умерших, о неправильных методах лечения местных медиков, а также об отсутствии лекарственных препаратов и бездействии властей.

По данным ведомства, за время действия карантина выявлен 81 человек, распространявший фейки о смертельной заразе, в том числе шесть интернет-агитаторов, "действовавших по заданию российской стороны".

На сегодня на Украине насчитывается 669 инфицированных, 17 пациентов умерли, 10 выздоровели.

В среду, 1 апреля, замминистра внутренних дел Антон Геращенко сделал нерадостный прогноз для соотечественников – пик эпидемии в стране можно ожидать между 15 и 25 апреля. А значит, для украинцев все самое плохое еще впереди, поэтому "не стоит заниматься самообманом", написал он в соцсети.

