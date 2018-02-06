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Названа неожиданная причина появления рака

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Международная группа ученых по-новому посмотрела на проблему возникновения опасного недуга

Плохая работа иммунной системы приводит к тому, что человек заболевает онкологическими заболеваниями.

К такому выводу пришли британские ученые, результаты исследования которых опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. В настоящее время выявление факторов риска, влияющих на развитие рака, стало одной из главных целей медицинских исследований.

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Статистика показывает, что вероятность заболеть раком вырастает с возрастом. Поэтому долгое время ученые считали главными причинами возникновения онкозаболеваний накопление в организме вредных генетических мутаций.

Однако исследователи из Шотландии предложили оригинальную гипотезу появления рака. Они полагают, что  рак чаще возникает в пожилом возрасте не из-за накопленных мутаций, а из-за угасания иммунной системы человека.

Ослабление иммунитета с возрастом исследователи связывают с угасанием функции вилочковой железы, которая "тренирует" клетки тела, превращая их в Т-лимфоциты, способные сражаться с вирусами, инфекциями и аутоиммунными заболеваниями. 

По мнению ученых, иммунологическая гипотеза дает свежую перспективу на проблему возникновения рака. Чтобы подтвердить ее или опровергнуть, необходимы новые исследования. 

Светлана БОГДАНОВА
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