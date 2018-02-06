Названа неожиданная причина появления рака

Здоровье
- Найдено средство против старения
- Государство откажется от расходов на медицину
- Мобильники и алкоголь вызывают рак
Плохая работа иммунной системы приводит к тому, что человек заболевает онкологическими заболеваниями.
К такому выводу пришли британские ученые, результаты исследования которых опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. В настоящее время выявление факторов риска, влияющих на развитие рака, стало одной из главных целей медицинских исследований.
Статистика показывает, что вероятность заболеть раком вырастает с возрастом. Поэтому долгое время ученые считали главными причинами возникновения онкозаболеваний накопление в организме вредных генетических мутаций.
Однако исследователи из Шотландии предложили оригинальную гипотезу появления рака. Они полагают, что рак чаще возникает в пожилом возрасте не из-за накопленных мутаций, а из-за угасания иммунной системы человека.
Ослабление иммунитета с возрастом исследователи связывают с угасанием функции вилочковой железы, которая "тренирует" клетки тела, превращая их в Т-лимфоциты, способные сражаться с вирусами, инфекциями и аутоиммунными заболеваниями.
По мнению ученых, иммунологическая гипотеза дает свежую перспективу на проблему возникновения рака. Чтобы подтвердить ее или опровергнуть, необходимы новые исследования.
Власти страны намерены провести массовый снос памятников воинам Красной армии
Снять деньги с карты россияне смогут на кассе вне зависимости от суммы покупки