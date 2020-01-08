При проявлении этих симптомов следует обратиться к врачу

Вздутие живота является распространенным симптомом, который может свидетельствовать о раке кишечника.

По данным издания ToDay News Ufa, это может возникнуть в результате употребления брокколи, бобов, а так же фруктов и овощей в чрезмерно большом количестве. Следует помнить о таких состояния, как синдром раздраженного кишечника и стресс. В случае, если метеоризм случается на регулярной основе и при этой сопровождается потерей веса, то это верный знак бить тревогу. Возможно, вам стоит обратиться к врачу на предмет рака кишечника.

Свидетельствовать об онкологии также может диарея, кровь в стуле, чувство усталости, внезапная потеря аппетита, сильная боль в животе, кишечное кровотечение и регулярный метеоризм.