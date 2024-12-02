В Москве построили более 30 школ за счет города с 2020 года

В современных учебных корпусах предусмотрены специально оборудованные помещения для занятий робототехникой и лабораторных исследований

С 2020 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 30 школьных зданий в рамках Адресной инвестиционной программы. Новые учебные корпуса появились практически во всех московских округах. Больше всего образовательных объектов за последние четыре года возвели на севере столицы – там для школьников распахнули двери 12 новых зданий.

Планировка современных школ предусматривает размещение не только просторных многофункциональных и специализированных учебных кабинетов, но предназначенных для занятий разными игровыми и неигровыми видами спорта залов, медиатеки, мест для культурно-массовых и общественных мероприятий, лабораторно-исследовательских комплексов, просторных обеденных зон и других оборудованных пространств, включая зоны отдыха и подготовки к урокам для педагогов.

Одним из приоритетов при строительстве новых школ является обеспечение безопасности, комфортных условий и доступности образования для каждого ребенка. Поэтому современные корпуса предусматривают необходимые условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в районе Левобережный в 2021 году открылась большая школа площадью 12 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 1,9 тысячи мест. В 2023 году ввели в эксплуатацию сразу две крупные школы: одну на 1100 учеников в Молжаниновском районе, вторую для 1150 ребят в районе Некрасовка.

В 2024 году в рамках Адресной инвестиционной программы построили три объекта образования. В районах Северное Чертаново и Ховрино уже открыты два новых здания, рассчитанные на 300 и 500 детей, а также здание на Фестивальной улице, где разместили школу для 200 учеников и дошкольное отделение для 150 воспитанников.

В планах Москвы на ближайшие три года – ввести в эксплуатацию еще около 200 новых зданий для образовательных учреждений, в первую очередь школ и детских садов, включая строящиеся как за счет городского бюджета, так и на средства инвесторов. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.