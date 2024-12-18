В кинопарке "Москино" проведут мастер-классы и квесты проекта "Зима в Москве"

Мероприятия запланированы на декабрьские выходные и новогодние праздники

Кинопарк "Москино" стал одной из площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", который проводится в рамках проекта "Зима в Москве". Благодаря кинодекорациям и настоящим съемочным павильонам, здесь оживает зимняя сказка, где уютные мастер-классы чередуются с динамичными квестами, а вечерние шоу погружают гостей в мир новогодней магии.

Так, на площадке "Зимняя мастерская дизайна" проходят увлекательные творческие занятия. Посетители смогут почувствовать себя настоящими мастерами – художниками, дизайнерами или кондитерами.

21 и 30 декабря в 12:00 юным гостям предложат раскрасить новогодний поезд вместе с героями студии "Союзмультфильм". С помощью лаковых маркеров ребята превратят игрушку в яркий праздничный экспонат. А в 13:00 под руководством преподавателей можно будет смастерить елочные шары, украшенные изображениями Волка и Зайца из мультфильма "Ну, погоди!". В 14:00 пройдет занятие по декорированию чудо-саней Щелкунчика.

22, 29 и 31 декабря посетители сначала в компании Чебурашки и крокодила Гены будут создавать елочные украшения, затем раскрашивать музыкального героя из мультфильма "Ну, погоди!", а в 16:00 ребята займутся декорированием шоколадного шара с маршмеллоу.

19, 26 и 28 декабря гостей кинопарка ждут на занятиях по украшению сладостей для Карлсона, а потом маленькие мастера, вдохновленные образом Самоделкина, попробуют расписать часы-будильник.

С наступлением 2025 года мастер-классы продолжатся. Желающие смогут украсить коробочки с шоколадными фигурками Винни Пуха, смастерить посылку от почтальона Печкина, почувствовать себя ведущим телепередачи.

Кроме того, посетители кинопарка смогут посмотреть иммерсивный спектакль "12 месяцев" по одноименной сказке Самуила Маршака. Зрители пообщаются с персонажами, помогут героям выполнить задания и станут частью сценического действия. Постановку покажут 22, 29, 30 и 31 декабря, с 1 по 8, а также 11 и 12 января. Сеанс длится 45 минут, начало в 14:00.