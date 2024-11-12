Дотянуться до звезды: секреты далекого космоса раскроют любознательным на Урале

Почувствовать себя исследователем, изучающим метеориты и далекие галактики, может каждый

В 100 км от Екатеринбурга, в селе Слобода Первоуральского городского округа Свердловской области расположена интересная точка научно-популярного туристического маршрута – Коуровская астрономическая обсерватория. Ученые здесь ведут серьезную исследовательскую работу, однако всегда рады посетителям – и в телескоп дадут посмотреть, и про поиски других планетных систем расскажут.

Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ является самой восточной действующей обсерваторией в Европе – она расположена почти на 60-м градусе восточной долготы. Местность здесь не самая благоприятная для астрономических наблюдений, к тому же с 1965 года, когда была создана обсерватория, Екатеринбург стал значительно больше и сильнее освещен. В других странах такие условия являются основанием для прекращения работы ученых. Но не у нас на Урале.

"Мы продолжаем наблюдательную программу. Здесь, в Коуровке, не так много ясных ночей, но если правильно ставить задачи, адекватные нашему небу, то мы можем их успешно решать. Прежде всего, это изучение ярких объектов – переменных звезд и экзопланет",

– говорит и.о. директора Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский.

Надо сказать, такая тактика работает: некоторое время назад местные астрономы открыли экзопланету – приставка экзо– означает, что объект находится очень далеко, за пределами нашей Солнечной системы. Назвали ее, конечно, в честь первооткрывателей.

"Экзопланета КПС1Б (KPS-1b) – Kourovka Planet Search 1b занесена во все справочники, мы ее открыли. Это газовый шар размером с Юпитер, который вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце, на расстоянии 800 световых лет от Земли. И еще есть несколько открытий, которые мы сделали в сотрудничестве с коллегами из других стран", – рассказывает Вадим Крушинский.

Как и многое в фундаментальной науке, открытие экзопланет само по себе не несет ощутимого практического смысла, признает ученый. Однако инструменты, которые изобретают астрономы для космических наблюдений, новые алгоритмы обработки данных – это потом применяется в обычной жизни и несет понятную пользу для человечества. К примеру, привычные всем цифровые камеры в мобильных телефонах когда-то были изобретены для задач астрономов.

Какими инструментами пользуются современные звездочеты, посетители Коуровской обсерватории могут увидеть своими глазами. Здесь на территории установлены 8 телескопов, в том числе для наблюдений за Солнцем, планетами кометами, астероидами и пр. Во время экскурсии, которые проводят научные сотрудники УрФУ, можно не только лично заглянуть в космос через окуляры, но и узнать, почему астрономы уверены в существовании внеземных форм жизни, хоть и не видели сами инопланетян.

При этом изучением "космических пришельцев" в УрФУ тоже занимаются. В частности, в Лаборатории микроскопии материалов и метеоритов исследуют все доступные материалы внеземного происхождения. Метеориты, лунный грунт, космическая пыль – все это сотрудники лаборатории изучают под микроскопом, обжигают в огне, поливают кислотами и даже воздействуют точечными ядерными ударами. Это не только очень интересно, но и полезно, подчеркивает руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ Виктор Гроховский.

"Это нужно знать и для понимания процессов, которые происходили в нашей Солнечной системе 4-5 миллиардов лет назад. И для противодействия астероидной опасности – для понимания, что мы можем сделать против тел, которые могут угрожать нашей планете. Ведь чтобы воздействовать на тело, надо знать его свойства",

– поясняет Виктор Гроховский.

В стенах УрФУ собрана отличная коллекция метеоритов. Некоторые укрыты в прозрачных кубах, чтобы сберечь в первозданном виде – их посетители могут только рассматривать со всех сторон. Другие разрешается даже трогать, и это прикосновение к телу, зародившемуся где-то в космосе, даже у взрослых людей возбуждает желание глубже проникнуть в тайны мироздания, что уж говорить о подростках.

Аналогичные чувства возникают на многих точках научно-популярных маршрутов, разработанных по инициативе "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий. Сейчас в России доступны 74 научно-популярных тура в 22 регионах. Каждый маршрут – это настоящее приключение. Дети и взрослые смогут посещать объекты, многие из которых ранее были закрыты для широкой публики, не просто в рамках экскурсии, а ощущая себя полноценными участниками исследований, и на собственном опыте могут узнать, что такое современная российская наука.

Планируется, что в следующем году научно-популярные туристические маршруты будут запущены в 40 субъектах нашей страны. О том, что еще можно посетить в Свердловской и Иркутской областях, "Утро" рассказывало ранее.

Напомним, что 27-29 ноября 2024 г. на федеральной территории "Сириус" состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий – IV Конгресс молодых ученых.