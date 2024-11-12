Дотянуться до звезды: секреты далекого космоса раскроют любознательным на Урале

Дотянуться до звезды: секреты далекого космоса раскроют любознательным на Урале
Фото: freepik.com
Почувствовать себя исследователем, изучающим метеориты и далекие галактики, может каждый

В 100 км от Екатеринбурга, в селе Слобода Первоуральского городского округа Свердловской области расположена интересная точка научно-популярного туристического маршрута – Коуровская астрономическая обсерватория. Ученые здесь ведут серьезную исследовательскую работу, однако всегда рады посетителям – и в телескоп дадут посмотреть, и про поиски других планетных систем расскажут.

Фото: Н.Коваленко

Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ является самой восточной действующей обсерваторией в Европе – она расположена почти на 60-м градусе восточной долготы. Местность здесь не самая благоприятная для астрономических наблюдений, к тому же с 1965 года, когда была создана обсерватория, Екатеринбург стал значительно больше и сильнее освещен. В других странах такие условия являются основанием для прекращения работы ученых. Но не у нас на Урале.

"Мы продолжаем наблюдательную программу. Здесь, в Коуровке, не так много ясных ночей, но если правильно ставить задачи, адекватные нашему небу, то мы можем их успешно решать. Прежде всего, это изучение ярких объектов – переменных звезд и экзопланет",

– говорит и.о. директора Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский.

Надо сказать, такая тактика работает: некоторое время назад местные астрономы открыли экзопланету – приставка экзо– означает, что объект находится очень далеко, за пределами нашей Солнечной системы. Назвали ее, конечно, в честь первооткрывателей.

"Экзопланета КПС1Б (KPS-1b) – Kourovka Planet Search 1b занесена во все справочники, мы ее открыли. Это газовый шар размером с Юпитер, который вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце, на расстоянии 800 световых лет от Земли. И еще есть несколько открытий, которые мы сделали в сотрудничестве с коллегами из других стран", – рассказывает Вадим Крушинский.

Как и многое в фундаментальной науке, открытие экзопланет само по себе не несет ощутимого практического смысла, признает ученый. Однако инструменты, которые изобретают астрономы для космических наблюдений, новые алгоритмы обработки данных – это потом применяется в обычной жизни и несет понятную пользу для человечества. К примеру, привычные всем цифровые камеры в мобильных телефонах когда-то были изобретены для задач астрономов.

Фото: Е.Павлов

Какими инструментами пользуются современные звездочеты, посетители Коуровской обсерватории могут увидеть своими глазами. Здесь на территории установлены 8 телескопов, в том числе для наблюдений за Солнцем, планетами кометами, астероидами и пр. Во время экскурсии, которые проводят научные сотрудники УрФУ, можно не только лично заглянуть в космос через окуляры, но и узнать, почему астрономы уверены в существовании внеземных форм жизни, хоть и не видели сами инопланетян.

Фото: Н.Коваленко

При этом изучением "космических пришельцев" в УрФУ тоже занимаются. В частности, в Лаборатории микроскопии материалов и метеоритов исследуют все доступные материалы внеземного происхождения. Метеориты, лунный грунт, космическая пыль – все это сотрудники лаборатории изучают под микроскопом, обжигают в огне, поливают кислотами и даже воздействуют точечными ядерными ударами. Это не только очень интересно, но и полезно, подчеркивает руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ Виктор Гроховский.

"Это нужно знать и для понимания процессов, которые происходили в нашей Солнечной системе 4-5 миллиардов лет назад. И для противодействия астероидной опасности – для понимания, что мы можем сделать против тел, которые могут угрожать нашей планете. Ведь чтобы воздействовать на тело, надо знать его свойства",

– поясняет Виктор Гроховский.

Фото: Р.Нарудинов

В стенах УрФУ собрана отличная коллекция метеоритов. Некоторые укрыты в прозрачных кубах, чтобы сберечь в первозданном виде – их посетители могут только рассматривать со всех сторон. Другие разрешается даже трогать, и это прикосновение к телу, зародившемуся где-то в космосе, даже у взрослых людей возбуждает желание глубже проникнуть в тайны мироздания, что уж говорить о подростках.

Аналогичные чувства возникают на многих точках научно-популярных маршрутов, разработанных по инициативе "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий. Сейчас в России доступны 74 научно-популярных тура в 22 регионах. Каждый маршрут – это настоящее приключение. Дети и взрослые смогут посещать объекты, многие из которых ранее были закрыты для широкой публики, не просто в рамках экскурсии, а ощущая себя полноценными участниками исследований, и на собственном опыте могут узнать, что такое современная российская наука.

Планируется, что в следующем году научно-популярные туристические маршруты будут запущены в 40 субъектах нашей страны. О том, что еще можно посетить в Свердловской и Иркутской областях, "Утро" рассказывало ранее.

Напомним, что 27-29 ноября 2024 г. на федеральной территории "Сириус" состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий – IV Конгресс молодых ученых. 

Фоторепортаж
В Сибирь по своей воле: Тюменская область предлагает туристам отдых на любой вкус
Фото: Н.Коваленко Фото: VisitTyumen Фото: Н.Коваленко
Фото: Н.Коваленко Фото: Н.Коваленко Фото: Н.Коваленко Фото: Н.Коваленко +3
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Подходит к концу": в Киеве объявили о скором завершении конфликта

Источники заявили о мрачных настроениях в стране после выборов в США

"Непригодные для жизни": объявлено о новой катастрофе на Украине

Вскоре незалежные столкнутся с очередным вызовом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей