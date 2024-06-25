Кеннеди-младший назвал ситуацию с Ассанжем "ударом по свободе прессы"

"Сильный удар". В США оценили шокирующее решение по Джулиану Ассанжу
Джулиан Ассанж. Кадр: YouTube
Ситуация вокруг журналиста стала главной темой дня

Долгие годы международное сообщество наблюдало за тем, как складывается судьба основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Журналиста, который блестяще справлялся со своими профессиональными задачами, бросили в тюрьму, потому что результаты его работы сильно насолили американским властям. Многие уже были готовы к тому, что разоблачитель всю свою жизнь проведет за решеткой, однако шокирующее решение по Ассанжу взбудоражило весь мир.

Так, стало известно об освобождении журналиста из британской тюрьмы. К сожалению, для того чтобы выйти на свободу, ему пришлось пойти на сделку с американскими прокурорами и частично признать себя виновным. Таким образом Ассанж "купил" себе освобождение, но признал вину и согласился с наказанием в виде пяти лет тюремного заключения, которые он, впрочем, уже отбыл.

По всему миру комментируют неожиданное решение об освобождении журналиста. С громким заявлением выступил кандидат на высокий пост американского лидера Роберт Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что журналист заплатил очень дорогую цену, и Вашингтону фактически удалось криминализировать журналистику и "глобально" распространить свою юрисдикцию на неамериканцев. Как известно, Ассанж является гражданином Австралии.

"Силовое государство создало ужасающий прецедент и нанесло сильный удар по свободе прессы", – подчеркнул политик.

Кеннеди-младший отметил, что журналист пошел на сделку только для того, чтобы сохранить собственную жизнь – иначе его бы сгноили в тюрьме.

К слову, в прошлом году Джулиан Ассанж сыграл свадьбу в тюрьме.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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