В Москве открыты ледовые площадки для любителей и профессиональных фигуристов

Для спортсменов разного уровня подготовки столица предлагает 125 крытых катков и более 1,3 тыс. сезонных площадок

Москва активно развивает инфраструктуру, способствующему здоровому образу жизни горожан и их вовлечению в мир спортивных достижений. В городе строятся новые стадионы, бассейны, катки, спорткомплексы, ремонтируются действующие спортивные объекты. Только крытых круглогодичных катков на сегодняшний день открыто 125, а в зимний сезон заливают еще примерно 1,3 тысячи ледовых площадок во дворах, парках, на территории образовательных учреждений. Так что Москва по праву может считаться крупнейшим в стране центром развития фигурного катания.

С 2011 по 2024 год по программе "Спорт Москвы" в городе построили и реконструировали 25 спортивных комплексов с ледовыми катками, в том числе "ЦСКА Арена", стадион "Динамо", "Южный лед" в Щербинке, "Чкалов Арена" и другие. 15 объектов привели в порядок и возвели инвесторы, еще 10, включая спорткомплекс с катком "Вымпел", Дворец спорта "Некрасовка" и центр фигурного катания Этери Тутберидзе, обустроили за счет средств городского бюджета. Кроме того, за последние три года инвесторы разместили в столице пять некапитальных сооружений с ледовыми площадками, где можно заниматься фигурным катанием.

Для любителей спорта в столице открыты бесплатные секции Москомспорта. Под руководством опытных инструкторов фигурным катанием занимаются 15 групп. Тренировки для взрослых и детей проводят в ледовом центре "Платинум" и Дворце спорта "Некрасовка", дети также могут посещать ледовую арену "Сталкер".

По программам профессиональной спортивной подготовки москвичи занимаются фигурным катанием в трех учреждениях, подведомственных Москомспорту, где бесплатно тренируются свыше 1670 человек. Среди них 64 мастера спорта, шесть мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта. С ними работают 116 тренеров-преподавателей, 21 из которых имеет почетное звание "Заслуженный тренер России". Известные тренеры и фигуристы не только готовят спортсменов, но и дают бесплатные мастер-классы, которые могут посетить все желающие.