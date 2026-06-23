Ирина Шейк выступила с речью перед студентами Оксфорда

Ирина Шейк покорила Оксфорд: о чем модель говорила со студентами
Ирина Шейк. Фото: соцсети
Приглашение такого уровня считается знаком публичного признания

Супермодель Ирина Шейк стала приглашенным спикером легендарного Oxford Union – одного из старейших и самых престижных студенческих обществ Великобритании. В стенах, где выступали Эйнштейн и Хокинг, она поделилась своим путем к успеху.

Шейк рассказала студентам о карьере, вызовах модной индустрии и личном опыте, поблагодарив организаторов за возможность быть услышанной. Для такого знакового события Ирина выбрала безупречный образ: графитовый костюм свободного кроя с оверсайз-жакетом, который подчеркнул ее элегантность без лишнего пафоса.

Этот визит – не просто светское мероприятие. Приглашение в Oxford Union считается знаком публичного признания. Теперь имя российской модели навсегда вписано в историю университета, где собираются лучшие умы современности. В завершение встречи Шейк оставила запись в почетной книге гостей, увековечив свой визит в сердце академической Британии. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру". 

К слову, однажды российский визажист разрыдался после встречи с Ириной Шейк

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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