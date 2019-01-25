Британка рассказала о вкусах Лаврова

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Информация о предпочтениях главы МИД РФ Сергея Лаврова получила огласку после публикации фотографии, где постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс мило беседует с российским коллегой Василием Небензей.
При этом в руках у британки – меховая шапка. Казалось бы, какая тут связь?! Однако, как выяснилось, именно к таким головным уборам министр питает слабость.
"Моя шапка действительно русская и вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве",
– подписала Пирс снимок в Twitter, добавив, что обсуждала с российским послом актуальный вопрос.
Оказалось, что англичанка рассказывала нашему дипломату, как выжить зимой в Нью-Йорке. Скорее всего, она ничего не знает о лютых крещенских морозах.
Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.— Karen Pierce (@KarenPierceUN) 25 января 2019 г.
Great shot @UN_Photo.
➡Today #UNSC discusses the impact of climate change on global security. pic.twitter.com/H9b5BR4EE2
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры