Британка рассказала о вкусах Лаврова

Информация о предпочтениях главы МИД РФ Сергея Лаврова получила огласку после публикации фотографии, где постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс мило беседует с российским коллегой Василием Небензей.

При этом в руках у британки – меховая шапка. Казалось бы, какая тут связь?! Однако, как выяснилось, именно к таким головным уборам министр питает слабость.

"Моя шапка действительно русская и вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве",

– подписала Пирс снимок в Twitter, добавив, что обсуждала с российским послом актуальный вопрос.

Оказалось, что англичанка рассказывала нашему дипломату, как выжить зимой в Нью-Йорке. Скорее всего, она ничего не знает о лютых крещенских морозах.

Swapping survival tips for the New York winter with the Russian Ambassador last week. My hat is indeed Russian & was much admired by Foreign Minister Lavrov when I was last in Moscow.



Great shot @UN_Photo.



➡Today #UNSC discusses the impact of climate change on global security. pic.twitter.com/H9b5BR4EE2