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Британка рассказала о вкусах Лаврова

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Высокопоставленный дипломат питает слабость к меховым шапкам

Информация о предпочтениях главы МИД РФ Сергея Лаврова получила огласку после публикации фотографии, где постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс мило беседует с российским коллегой Василием Небензей.

При этом в руках у британки – меховая шапка. Казалось бы, какая тут связь?! Однако, как выяснилось, именно к таким головным уборам министр питает слабость. 

"Моя шапка действительно русская и вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз была в Москве",

– подписала Пирс снимок в Twitter, добавив, что обсуждала с российским послом актуальный вопрос.

Оказалось, что англичанка рассказывала нашему дипломату, как выжить зимой в Нью-Йорке. Скорее всего, она ничего не знает о лютых крещенских морозах.  

 

 

Оксана ПОДТУРКИНА
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