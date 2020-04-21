Украинская певица потренировалась на ковре

Настя Каменских на карантине продолжает тренироваться дома и помогает своим подписчикам в социальных сетях придти в идеальную форму. Артистка записала видео в комбинезоне, где она на ковре для тренировок делает разные упражнения для рук и плеч.

Жена рэпера Потапа уверяет – с помощью ее упражнений тело станет крепким и женственным, перекачать мышцы не получится. В ролике Каменских сначала выполняет круговые движения руками, а затем показывает несколько вариантов отжиманий.

"Любите себя и любите свое тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной!" – написала знаменитость в "Инстаграм".

Подписчики звезды к ее видео с тренировкой отнеслись по-разному. Одни просят певицу вернуть прямые эфиры в "Инстаграм", где они занимались вместе с ней, другие благодарят жена Потапа и считают ее фигуру идеальной.

"Вот это отличный пример и шикарная тренировка", "Прямые эфиры были куда лучше", "Скучаю по прямыми эфирами тренировок", "Настя! Вы меня покоряете. Тренировки супер. Спасибо!", "Вы отличный мотиватор, Настя", – написали комментаторы под постом.

До этого Настя Каменских в коротком топе сыграла на сковороде и раскрыла секрет своего похудения.