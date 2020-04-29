Кредит во время чумы: чем обернутся займы в банках
Тему "что будет с теми, у кого уже есть ипотека, кредит, а все деньги на счете" не обсуждает только ленивый. Все больше людей говорят о дефолте по образцу 1998 г., когда рубль рухнул, а доллар стал главной валютой. Однако есть и те, кто считает, что кризис 2020-го – отличное время для денежных операций. О том, стоит ли брать в долг у банка во время коронавируса, который уже окрестили "чумой" XXI века, – в материале "Утро.ру".
"Прежде, чем брать любой кредит, необходимо понимать одну простую вещь – способны ли вы регулярно вносить платежи по нему, то есть будут ли у вас соответствующие доходы, – рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов. – В обычное время сделать это проще: есть работа и постоянная зарплата, сбережения. Можно спокойно рассчитать свои силы и финансовые возможности, а также продумать "план Б" в случае непредвиденных обстоятельств".
В кризис это сделать сложнее: появляется неуверенность в завтрашнем дне, нет гарантий получения стабильных доходов. Поэтому в этот период традиционно возникает риск заемщика, банки тщательнее подходят к выдаче кредитов.
Однако есть и положительные моменты. Как правило, в развитых странах в периоды кризиса резко снижаются ставки, появляется хорошая возможность для получения кредита на выгодных условиях или рефинансирования старого. Сейчас такая тенденция наметилась и в России.
"Таким образом, если вы уверены в своем финансовом будущем, то кризис – идеальное время для получения любого типа кредита" , – считает эксперт.
С точки зрения общей экономики, в кризис у банков растут риски невозврата долгов, соответственно, они повышают ставки по кредитам, отметил Сергей Скавронский, руководитель консалтинговой фирмы PANTEY Consult.
Главная опасность – получить невыгодные условия, взять кредит по повышенной ставке, подписаться на ненужные страховые продукты. При этом рефинансировать такой кредит можно будет не ранее, чем через 6 месяцев.
То же самое касается и ипотеки. "Однако, если вы участвуете в той или иной государственной программе, в кризис Вы имеете шанс получить даже более выгодные условия, чем в прошлые годы", – отметил специалист.
Лучше брать кредит в случае необходимости, четко представляя себе, на что будут потрачены денежные средства, и только если человек уверен в стабильности своего финансового положения и наличия работы в среднесрочной перспективе", – рассказала "Утро.ру" Инна Солдатенкова, ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета "Банки.ру".
По ее словам, оформление кредита или ипотеки в кризис ничем не отличается от любого другого времени, за исключением того, что в данный период банки, как правило, ужесточают требования к заемщикам и условия кредитования, в ипотеке – минимальный первоначальный взнос и ставку.
Если возникла потребность в оформлении таких продуктов, как кредит или ипотека, и вы точно уверены в своей финансовой нагрузке (отношение размера платежей не должно превышать совокупный доход заемщика или семьи более, чем на 50%), то оформлять их в кризис можно, и никаких опасностей они не несут.
"Если же есть возможность подождать, то лучше это сделать, так как на фоне экономического подъема условия по кредитам, вероятнее всего, будут более выгодны, нежели в кризисный период", – заключила она.
Ранее эксперты ответили на вопросы, стоит ли россиянам бояться повторения дефолта 1998 г. и что может произойти с теми, у кого уже есть ипотека, кредит. Также был озвучен прогноз, каким будет курс доллара и евро на лето 2020 года.
31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли
Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля
Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- 9 секретов долголетия: какие привычки приближают старость
- Одно упражнение поможет от гипертонии
- Для памяти и суставов: домашняя физкультура продлит молодость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик