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Кредит во время чумы: чем обернутся займы в банках

Кредит во время чумы: чем обернутся займы в банках
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Желающие взять в долг у финансовых организаций могут угодить в опасную ловушку

Тему "что будет с теми, у кого уже есть ипотека, кредит, а все деньги на счете" не обсуждает только ленивый. Все больше людей говорят о дефолте по образцу 1998 г., когда рубль рухнул, а доллар стал главной валютой. Однако есть и те, кто считает, что кризис 2020-го – отличное время для денежных операций. О том, стоит ли брать в долг у банка во время коронавируса, который уже окрестили "чумой" XXI века, – в материале "Утро.ру". 

"Прежде, чем брать любой кредит, необходимо понимать одну простую вещь – способны ли вы регулярно вносить платежи по нему, то есть будут ли у вас соответствующие доходы, – рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов. – В обычное время сделать это проще: есть работа и постоянная зарплата, сбережения. Можно спокойно рассчитать свои силы и финансовые возможности, а также продумать "план Б" в случае непредвиденных обстоятельств".

В кризис это сделать сложнее: появляется неуверенность в завтрашнем дне, нет гарантий получения стабильных доходов. Поэтому в этот период традиционно возникает риск заемщика, банки тщательнее подходят к выдаче кредитов.

Однако есть и положительные моменты. Как правило, в развитых странах в периоды кризиса резко снижаются ставки, появляется хорошая возможность для получения кредита на выгодных условиях или рефинансирования старого. Сейчас такая тенденция наметилась и в России.

"Таким образом, если вы уверены в своем финансовом будущем, то кризис – идеальное время для получения любого типа кредита" , – считает эксперт. 

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

С точки зрения общей экономики, в кризис у банков растут риски невозврата долгов, соответственно, они повышают ставки по кредитам, отметил Сергей Скавронский, руководитель консалтинговой фирмы PANTEY Consult. 

Главная опасность – получить невыгодные условия, взять кредит по повышенной ставке, подписаться на ненужные страховые продукты. При этом рефинансировать такой кредит можно будет не ранее, чем через 6 месяцев.

То же самое касается и ипотеки. "Однако, если вы участвуете в той или иной государственной программе, в кризис Вы имеете шанс получить даже более выгодные условия, чем в прошлые годы", – отметил специалист.

Лучше брать кредит в случае необходимости, четко представляя себе, на что будут потрачены денежные средства, и только если человек уверен в стабильности своего финансового положения и наличия работы в среднесрочной перспективе", – рассказала "Утро.ру" Инна Солдатенкова, ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета "Банки.ру".

По ее словам, оформление кредита или ипотеки в кризис ничем не отличается от любого другого времени, за исключением того, что в данный период банки, как правило, ужесточают требования к заемщикам и условия кредитования, в ипотеке – минимальный первоначальный взнос и ставку.

Если возникла потребность в оформлении таких продуктов, как кредит или ипотека, и вы точно уверены в своей финансовой нагрузке (отношение размера платежей не должно превышать совокупный доход заемщика или семьи более, чем на 50%), то оформлять их в кризис можно, и никаких опасностей они не несут.

"Если же есть возможность подождать, то лучше это сделать, так как на фоне экономического подъема условия по кредитам, вероятнее всего, будут более выгодны, нежели в кризисный период", – заключила она.

Ранее эксперты ответили на вопросы, стоит ли россиянам бояться повторения дефолта 1998 г. и что может произойти с теми, у кого уже есть ипотека, кредит. Также был озвучен прогноз, каким будет курс доллара и евро на лето 2020 года.

Марина МОНРО

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