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Появилась еще одна возможная причина, по которой заболела Анастасия Заворотнюк. Как утверждает астропсихолог Вадим Зимин, звезда сериала "Моя прекрасная няня" всю жизнь жила под знаком стрессов, а испытания с трагическим финалом были предначертаны ей судьбой.
Известно, что Заворотнюк всегда была очень добра к другим людям и ставила их интересы выше своих – это отбирало у актрисы много жизненной энергии. Свои болезни, как утверждает эксперт, актриса попросту игнорировала.
"Анастасия по своей природе является благородной и отважной женщиной, она помогла многим людям, но при этом часто забывала о себе. <…> В течение долгих лет Анастасии сходили с рук ее постоянные нервные срывы и стрессы, поскольку она обладает крепким здоровьем от природы",
- пишет Bimru.ru.
Подкосить здоровье звезды могли и длительные съемки. Известно, что Анастасия Заворотнюк работала по много часов в день практически до самой госпитализации. На экранах в скором времени должны были появиться фильмы с ее участием.
В начале сентября Анастасия Заворотнюк находится в одной из столичных клиник. Родственники никак не комментируют информацию о ее диагнозе и состоянии. По информации журналистов, вылечить звезду уже невозможно, сейчас ей оказывают паллиативную помощь.
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