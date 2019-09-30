Актриса долгое время игнорировала свои болезни

Появилась еще одна возможная причина, по которой заболела Анастасия Заворотнюк. Как утверждает астропсихолог Вадим Зимин, звезда сериала "Моя прекрасная няня" всю жизнь жила под знаком стрессов, а испытания с трагическим финалом были предначертаны ей судьбой.

Известно, что Заворотнюк всегда была очень добра к другим людям и ставила их интересы выше своих – это отбирало у актрисы много жизненной энергии. Свои болезни, как утверждает эксперт, актриса попросту игнорировала.

"Анастасия по своей природе является благородной и отважной женщиной, она помогла многим людям, но при этом часто забывала о себе. <…> В течение долгих лет Анастасии сходили с рук ее постоянные нервные срывы и стрессы, поскольку она обладает крепким здоровьем от природы",

- пишет Bimru.ru.

Подкосить здоровье звезды могли и длительные съемки. Известно, что Анастасия Заворотнюк работала по много часов в день практически до самой госпитализации. На экранах в скором времени должны были появиться фильмы с ее участием.

В начале сентября Анастасия Заворотнюк находится в одной из столичных клиник. Родственники никак не комментируют информацию о ее диагнозе и состоянии. По информации журналистов, вылечить звезду уже невозможно, сейчас ей оказывают паллиативную помощь.