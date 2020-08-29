Что случилось сегодня: последние новости на 29 августа
Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру
Президент России Владимир Путин высказался о выборах главы Белоруссии, три знаменитых актера скончались. Что произошло за день – в материале "Утро.ру".
Политика
- Владимир Путин признал результат голосования в Белоруссии. Глава России указал на то, что сомневается в честности тех, кто выступает против Александра Лукашенко.
- Батька, как оказалось, поручил своему сыну сказать задержанным в Минске россиянам о том, что их отправят домой.
- Запад же требует от главы Белоруссии провести новые выборы.
- К этому же призывает Батьку Сергей Михалок, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", который резко высказался о протестах в Минске.
Экономика
- Президент США Дональд Трамп пожаловался, что стране приходится покупать нефть у России из-за демократов.
- Эксперт объяснил, что "Северный поток – 2" может не заработать при одном условии: если произошла ошибка в геологоразведке, чего в данном проекте быть не может.
Армия
- Китайские специалисты пришли к выводу, что американский истребитель F-15 бесполезен перед российской системой C-400.
Шоу-бизнес
- Звезды "Уральских пельменей" смогли отсудить у своего экс-директора Сергея Нетиевского почти миллион рублей.
- Не стало звезды советского кино Владимира Андреева.
- Российский актер Анатолий Горевой, который был заражен коронавирусом, умер.
- Ушел из жизни от рака также актер "Черной пантеры" и фильмов Marvel Чедвик Боузман.