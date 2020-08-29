Что случилось сегодня: последние новости на 29 августа

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

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Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру

Президент России Владимир Путин высказался о выборах главы Белоруссии, три знаменитых актера скончались. Что произошло за день – в материале "Утро.ру". Политика Владимир Путин признал результат голосования в Белоруссии. Глава России указал на то, что сомневается в честности тех, кто выступает против Александра Лукашенко.

Батька, как оказалось, поручил своему сыну сказать задержанным в Минске россиянам о том, что их отправят домой.

Запад же требует от главы Белоруссии провести новые выборы.

К этому же призывает Батьку Сергей Михалок, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", который резко высказался о протестах в Минске. Экономика Президент США Дональд Трамп пожаловался, что стране приходится покупать нефть у России из-за демократов.

Эксперт объяснил, что "Северный поток – 2" может не заработать при одном условии: если произошла ошибка в геологоразведке, чего в данном проекте быть не может. Армия Китайские специалисты пришли к выводу, что американский истребитель F-15 бесполезен перед российской системой C-400. Шоу-бизнес Звезды "Уральских пельменей" смогли отсудить у своего экс-директора Сергея Нетиевского почти миллион рублей.

Не стало звезды советского кино Владимира Андреева.

Российский актер Анатолий Горевой, который был заражен коронавирусом, умер.

Ушел из жизни от рака также актер "Черной пантеры" и фильмов Marvel Чедвик Боузман.