Меломанам подарят концерт "От Баха до Пьяццоллы: орган, саксофон, аккордеон"
Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 9 февраля в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится концерт "От Баха до Пьяццоллы: орган, саксофон, аккордеон". В вечере примут участие Иван Дыма (саксофон), Арсений Строковский (аккордеон) и Юлия Иконникова (орган).
Барокко или джаз, Бах или танго… Зачем выбирать? Музыканты объединили в одном концерте любимые сочинения Иоганна Баха и Антонио Вивальди с лучшими композициями Астора Пьяццоллы и великого французского джазового аккордеониста Ришара Гальяно и дополнили шедеврами разных эпох. Необычный интернациональный ансамбль подарит слушателям новый взгляд на классику и незабываемые эмоции.
Артисты выстроили захватывающий музыкальный маршрут, где 400 лет проносятся за полтора часа. Самая удаленная во времени точка – грустно-мечтательные песни мастера английского Возрождения Джона Дауленда, которые так полюбили в современном мире. Два гения – Антонио Вивальди и Иоганн Себастьян Бах – представляют эпоху барокко во всем ее великолепии.
В калейдоскопе прекрасных мелодий нашлось место и раритетам, и шлягерам: здесь есть и музыка итальянца Винченцо Манфредини, служившего при дворе Екатерины II, и любимая миллионами "Тарантелла" Джоаккино Россини (даже если название вам не знакомо, музыку вы наверняка слышали). Эпоха романтизма представлена драматичной органной прелюдией Феликса Мендельсона, в которой раскрываются все краски исторического органа собора. Настоящая жемчужина программы – великолепные "Румынские танцы" Бартока: зажигательные, изобретательные, покоряющие искренностью и темпераментом народных мелодий.
Заключительная часть концерта объединит музыкантов в ритмах танго и джаза: историю страстного аргентинского танца солисты расскажут с помощью шедевров Астора Пьяццоллы, а популярные мелодии Джорджа Гершвина и француза Ришара Гальяно гарантируют всем отличное настроение. Заключительный аккорд программы – искрометный "Танец с саблями" Арама Хачатуряна.
В программе:
В. Манфердини (1737 – 1799). Двойной концерт си-бемоль мажор, 1-я часть
(переложении для саксофона, аккордеона и органа)
И. С. Бах. Концерт соль мажор для органа соло, 1-я часть
Дж. Дауленд (1563 – 1626). "Flow my tears", "Can she excuse my wrongs" (переложение для саксофона и аккордеона)
Дж. Россини (1792 – 1868). "Тарантелла" в переложении для органа
А. Вивальди (1678 – 1741). Концерт для двух скрипок с оркестром фа мажор, 3-я часть (переложение для саксофона, аккордеона и органа)
Ф. Мендельсон (1809-1847). Прелюдия до минор для органа соло
Б. Барток (1881-1945). "Румынские танцы"
I. Bot tánc
II. Brâul
III. Topogó
IV. Bucsumí tánc
V. Román polka
VI. Aprózó
Дж. Гершвин (1898–1937). Три прелюдии
Р. Гальяно (*1950). "Песня для Джо"
А. Пьяццолла (1921-1992). "Кафе 1930" и "Ночной клуб 1960" из "Истории танго"
А. Хачатурян (1903–1978). "Танец с саблями" из балета "Гаянэ"
Начало концерта – в 19:00.
Билеты - https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7776368.
Иван Дыма (саксофон) – мульти-саксофонист, солист ГАЦТК имени С.В. Образцова, преподаватель Института музыки им. Шнитке, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, артист театра "Жар-птица", артист компании Yamaha. С успехом выступал в концертных залах Нью-Йорка (США), Баденвайлера, Эссена, Карлсруэ (Германия), Боготы (Колумбия), Тель-Авива (Израиль), Друскининкая (Литва), а также разных городов России. Участвовал в престижных Международных фестивалях джазовой и классической музыки, играл вместе с Б. Березовским, А. Шилклопером, В. Чекасиным, Ф. Мастранжело, А. Загоринским, сотрудничал с композиторами А. Эшпаем, Ю. Чугуновым, М. Уоттерсом, А. Козловым и мн. др. Дает мастер-классы в России и за рубежом.
Арсений Строковский (аккордеон) – выпускник Института музыки имени Шнитке, стипендиат немецкой программы DAAD (Высшая Школа Музыки в Вюрцбурге). Лауреат многочисленных международных конкурсов во многих странах мира (Германия, Испания, Финляндия, Италия, КНР, Австралия, Новая Зеландия и др.), а также российских международных конкурсов "Баян, аккордеон, гармоника" (Москва), "Виват, баян!" (Самара), "Аккордеон плюс" (Ростов-на-Дону).
Юлия Иконникова (орган) – с отличием окончила Московскую консерваторию по специальностям "фортепиано" и "орган". Стажировалась у выдающихся органистов Европы и Америки: Л. Рогга, Ж. Гийю, О. Портана, Г. Роста, Х. Майстера, В. Церера, Д. Кристи и др. Сотрудничает с оркестром Петрозаводской государственной филармонии, с которым исполнила ряд концертов для органа с оркестром, в том числе российскую премьеру концерта М. Дюпре. Ведет просветительскую работу, выступает с концертами-лекциями, участник крупных российских и международных органных фестивалей. Имеет записи на CD ("Русская музыка: от истоков до современности" и "Органы Карелии"). Выступает с сольными и камерными программами в России и за рубежом.
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