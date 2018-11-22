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Российская армия попала в тройку сильнейших

Фото: www.globallookpress.com
США остаются мировым лидером

Российская армия сохранила за собой второе место в рейтинге по версии Glonal Firepower, однако Китай буквально наступает на пятки. У войск РФ индекс 0.0841, в то время как у Китая всего на 9 пунктов меньше. Идеальный показатель 0.0000, которого, понятно, достигнуть на практике невозможно. Так, у США это 0.0818.

Согласно данным отчета, американцы по-прежнему имеют подавляющее преимущество в авиации и по количеству авианосцев. В армии США насчитывается 13362 самолета, из них 1962 истребителя, 2830 штурмовиков. Для сравнения, в составе ВКС РФ 3914 самолета, 818 истребителей и 1416 штурмовиков.

Зато Россия сохраняет свое лидерство по количество танков. Glonal Firepower насчитали в ВС РФ 20300 штук, в кто время как у США только 5884.

Что касается флота, то такого количества боевых кораблей, как у Пентагона нет ни у кого: 20 авианосцев, 10 фрегатов, 65 эсминцев, 66 подлодок. Россия, в свою очередь, практически не уступает в подводном флоте – 62 субмарины. А вот авианосец всего один, небезызвестный "Кузнецов", 9 фрегатов, 13 эсминцев и 78 корветов.

Фото: Zuma\TASSGlonal Firepower, как и другие аналитические издания, констатирует, что в за последние несколько лет США ушли от модели противостояния повстанцам и террористам и сконцентрировались на сдерживании возрождающейся России и Китая. Поэтому США сейчас уделяют внимание практически всем родам войск, и особенно, стратегической авиации, ракетным подразделениям и ВМС. Отмечается, что практически все крупнейшие мировые державы сосредоточились на подготовке к крупномасштабных конфликтам.

Александр ИЛЬИН
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