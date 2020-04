Инцидент произошел на Дравско-Поморском полигоне, где американские военнослужащие отрабатывали удары по танкам. Во время, когда боевая машина пехоты M2A2 Bradley выпустила снаряд его перехватила утка.

Видео с необычным случаем появилось в сети. На кадрах видно, как птица, очень похожая на утку летит неподалеку как раз во время выстрела и снаряд вместо танка попадает в нее. В результате танк остался невредимым – снаряд даже не смог до него добраться.

Ранее В СМИ не раз писали о столкновениях птиц с самолетами и вертолетами, что часто приводило к катастрофам, но вот о том, что боевые ракеты могут блокироваться птицами раньше не сообщалось.

#USArmy 🇺🇸 M2A2 #Bradley #IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE