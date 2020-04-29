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Птица сбила ракету американцев

Птица сбила ракету американцев
Фото: pixabay.com
Уникальный случай произошел на военном полигоне в Польше, где военные США тренировались бить ракетами по танкам

Инцидент произошел на Дравско-Поморском полигоне, где американские военнослужащие отрабатывали удары по танкам. Во время, когда боевая машина пехоты M2A2 Bradley выпустила снаряд его перехватила утка. 

Видео с необычным случаем появилось в сети. На кадрах видно, как птица, очень похожая на утку летит неподалеку как раз во время выстрела и снаряд вместо танка попадает в нее. В результате танк остался невредимым – снаряд даже не смог до него добраться. 

Ранее В СМИ не раз писали о столкновениях птиц с самолетами и вертолетами, что часто приводило к катастрофам, но вот о том, что боевые ракеты могут блокироваться птицами раньше не сообщалось. 

Марина МОНРО

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