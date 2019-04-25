Северяне дали жару в Театре имени Маяковского

Москвичам запомнится постановка из Сургута "Tango del Norte"

"Необычно", "Заставляет задуматься", "Что это было?" – отзывы о пластическом спектакле Сургутского театра "Tango del Norte" можно услышать самые разные. Ясно одно: постановка театралов из далекого северного региона, показанная накануне в Театре имени Маяковского, стоит того, чтобы о ней написать.

В спектакле на стыке жанров – на языке тела и голоса – рассказывается история любви и борьбы. Главные герои – Он и Она. Прошлое, настоящее и будущее переплетаются в едином моменте, будто в романе Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

В свою очередь, можно вспомнить и Хорхе Луиса Борхеса, сказавшего, что "любовную дуэль в основе танго разглядит каждый". Создатель спектакля, режиссер и художественный руководитель Сургутского театра Владимир Матийченко преподносит эту дуэль, облачая в наряды из сложносочиненных метафор, которые нужно разгадать зрителю.

Несмотря на массу противоречивых эмоций, зарождающихся у публики, совершенно точно констатируем одно: все показанное выглядит удивительно смелым. Смелым настолько, что легко забыть – вы пришли на спектакль небольшого сибирского театра. Невольно рождается вопрос: почему для показа в Москве выбрали именно "Tango del Norte"? На сайте Сургутского театра в разделе "Репертуар" можно обнаружить и более классические постановки.

Однако художественный руководитель театра не ищет легких путей и не считает, что театр обязан развлекать зрителя, ведь для этого есть кино, интернет и телевидение, поясняют в пресс-службе учреждения.

"Спектакль непростой. Но актеры очень позитивные, органично смотрятся в своих ролях. Потрясающая живая музыка и голоса!" – рассказала зрительница, представившаяся Татьяной, и добавила, что "надо еще поразмышлять над увиденным".

Впрочем, и у самого театра из Сургута судьба непростая, о чем можно было прочесть возле экспоната, который привезли с собой северяне. Возле входа в зал молчаливо взирает на входящих увесистый серый камень (благословленный, кстати, самим Олегом Табаковым), который когда-то должен был стать первым кирпичиком в фундаменте нового здания Сургутского театра.

Говорят, что так и не стал. Хотя, несмотря на все перипетии, в хронике режиссеров северного театра можно встретить такие имена, как: Гарольд Стрелков, Инга Оболдина, Олег Глушков, Петр Орлов, Линас Зайкаускас, Кай Вушек и многие другие. А гастроли труппы проходят не только в России, но и за границей.

Как же сургутяне оказались на сцене Театра имени Маяковского? Организаторы объясняют, что эти гастроли – составляющая промоакции театра в Москве, цель которой – заинтересовать творческую молодежь возможностью трудоустройства в одном из самых молодых театров Западной Сибири.

"Наш театр постоянно развивается, мы ищем новые форматы, выезжаем на гастроли и фестивали, но при этом остро нуждаемся в молодых и талантливых ребятах, которые еще не решили, с каким театром свяжут свою актерскую судьбу по окончании театрального вуза, – отмечает Владимир Матийченко. – Вся труппа нашего театра преодолела расстояние в 2 тыс.км, чтобы начать диалог с творческой молодежью Москвы".

Что ж, похоже, диалог установлен.

Автор: Станислава Макарская