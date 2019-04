Любителей музыки ждет "Московская весна A Cappella"

На фестивале прозвучат самые прекрасные голоса со всего мира

В этом году мероприятие будет особенно масштабным. Удивлять российскую столицу, бороться за симпатии москвичей и звание "лучших из лучших" съехались замечательные вокалисты из 26 стран мира.

С 1 по 12 мая на 38 сценах по всей Москве – в центре, округах, парках, на Центральном рынке и в фудмолле "Депо", на балконах городских зданий и на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, – гостей ждут сотни концертов в самых разных жанрах. Узнать, как не запутаться в таком разнообразии, на каких выступлениях точно стоит побывать, можно из обзора "Утра".



Six Appeal, США. Обладатели Гран-при "Московской весны"-2018, группа Six Appeal из Миннеаполиса (США) возвращается в Москву. Вокалисты Six Appeal – шесть молодых исполнителей – поют вместе уже восемь лет и активно гастролируют по всему миру.

Концерты этой группы гарантированно привлекают внимание всех слушателей, вне зависимости от их возраста и музыкальных вкусов. Зрителей ждут незабываемые впечатления, ведь выступления Six Appeal – одни из самых ярких а капелла шоу в мире.

Послушать выступления этой группы можно в первый же день фестиваля – 1 мая – в 15:30 на Пушкинской площади, в 17:00 на улице Кузнецкий мост (площадка расположена возле ЦУМа) и в 20:30 в парке "Зарядье".

Еще одна яркая группа из США – новички этого года, The Cat’s Pajamas! Время от времени в мире музыки появляется группа, которая переворачивает все вверх дном и просто взрывает сцену. Вне всяких сомнений, The Cat's Pajamas – именно такой коллектив. Эта группа вот уже 12 лет гастролирует по всему миру, поражая сотни тысяч зрителей.

The Cat's Pajamas участвовали в самых знаменитых телепроектах, включая "Шоу Опры Уинфри" и America’s Got Talant ("Америка ищет таланты"), а в шоу Next Great American Band ("Будущая великая американская группа") на телеканале FOX доказали всем, что музыкальные инструменты можно имимтировать голосами и вошли в топ-30 лучших коллективов. Встречаем эту группу на улице Рождественка 1 мая в 13.30.

AYGYUL (Австрия) – певица, композитор, битбоксер, мультиинструменталист, обладательница международных наград. В своих выступлениях AYGYUL объединяет самые разные жанры, но захватывающим и уникальным делает ее сильный голос.

В 2011 г. она вошла в топ-5 женщин-битбоксеров, в 2015-м выступала на церемонии открытия 16-го чемпионата мира по водным видам спорта, трансляцию которой смотрели жители 198 стран! На "Московской весне" выступления AYGYUL пройдут в том числе и на очень необычной площадке – на балкон дома 55 по улице Арбат, 2 мая в 15:00.

Pinopela (Филиппины) – это группа молодых вокалистов, которых объединила любовь и талант к исполнению музыки a cappella. Все началось с простого желания петь вместе, но шли годы, и достижения и победы превратили хобби в профессию.

Сегодня Pinopela известна на международной акапелла-сцене как невероятно яркая группа, представляющая настоящие филиппинские таланты. Познакомиться с их творчеством можно будет в Камергерском переулке 2 мая в 13:30.

Еще один очень необычный коллектив – Камерный хор Melibea A Capella. Он учебный, ведь в его состав вошли студенты вокального отделения Консерватории города Саламанки (Испания). Широкий репертуар этого хора, в основном, состоит из аранжировок произведений испанской музыки, которые Melibea A Capella дополняет песнями других стран мира, включая композиции эпох Ренессанса и барокко, классические и современные произведения.

В 2017-м и 2018 г. Melibea A Capella уже выступали на фестивале "Московская весна A Cappella". А в этом году послушать выступления испанцев можно, к примеру, на площади Революции 3 мая в 15:00.

A cappella – команда из Лондона The Buzztones выступает на площадках по всему миру и везде устраивает невероятные шоу. The Buzztones не раз пели в прямом эфире крупнейших телеканалов и радиостанций, исполняли все что угодно – от гимна Великобритании на спортивных мероприятиях (к примеру, на чемпионате мира по регби) до юмористических партий в стиле барбершоп в британских комедийных шоу.

Чего ожидать от их концертов? Ярких версий всемирно известных хитов и того, чему вам точно захочется подпевать. Сделать это можно будет на Тверской площади 4 мая в 16:00.

Группа Mezzotono – это пять участников, исполняющих итальянские композиции в самых разных стилях. Будь то поп или джаз и босса нова, мамбо или танго, а может быть, классическая музыка – любой жанр получает новое звучание благодаря изобретательным аранжировкам этого коллектива.

Пять участников группы используют только свои голоса, чтобы воспроизвести звучание самых разных инструментов. Нередко они стараются добавить своим выступлениям комичные ноты и всегда вовлекают в действо самих слушателей! Mezzotono Show гастролирует за рубежом чаще, чем какой-либо другой вокальный коллектив Италии.

Эта группа выступала на лучших площадках 42 стран на четырех континентах! Москвичей и туристов Mezzotono порадуют концертом в Климентовском переулке 4 мая в 14:00.

A Capella Boğaziçi – группа, основанная пятью певцами в 2002 году. Карьера этого коллектива началась с участия в Международном конкурсе молодых исполнителей джаза в Стамбуле. В 2005-м на лейбле DMC вышел их первый альбом.

Международный успех группе A Capella Boğaziçi принесла популярная в социальных сетях серия видео под названием "История Турецкой популярной музыки", которая получила более 30 млн просмотров. Встречаем эту группу 4 мая, в 14:00, на Новом Арбате, 15.

JUST 6 – группа из Йоханнесбурга, ЮАР, основанная в 2011 году. Участники этого коллектива не только исполняют современный джаз, поп, RnB и соул, но и производят неизгладимое впечатление на зрителя своим новым, авторским стилем, который они называют афро-вокальной игрой! Познакомиться с этими вокалистами можно, к примеру, на улице Кузнецкий мост, 5 мая, в 14.00.

Больше информации об участниках "Московской весны"-2019 и полное расписание концертов вы найдете на сайте https://acappella.moscow/.