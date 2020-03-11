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Эксперименты Театра армии набирают обороты

Эксперименты Театра армии набирают обороты
"Люди ждут, когда танки пойдут". Фото: пресс-служба
Творения молодых режиссеров и артистов уже пришлись по душе публике

Еще в 2018 г. по распоряжению Министра обороны РФ в Центральном академическом театре российской армии была сформирована лаборатория молодой драматургии и режиссуры. Коллектив театра решился на смелый творческий эксперимент с целью привлечения молодых талантливых режиссеров и расширения зрительской аудитории.

Мастерская молодой режиссуры и драматургии получила название "Исторические лица". Под руководством опытных сотрудников театра мастерская выпустила несколько успешных эскизов спектаклей, достойных внимания зрителей. Все пьесы объединяет выбор главных героев – их действующими лицами стали значимые личности нашего недавнего прошлого (Берия, Тухачевский, Горбачев и другие).

Выбранные молодыми режиссерами пьесы затрагивают глобальные события, изменившие историю страны и перевернувшие судьбы людей. Эскизы лаборатории оказались настолько удачными, что их включили в программу фестиваля Военных театров "Звездная маска".

Постановку спектакля "Конец Берии" на экспериментальной сцене поручили Грете Шушчевичуте. Режиссер впервые работала с исторической пьесой, и главным ее желанием было показать последний день жизни одного из самых неоднозначных советских государственных деятелей. Приступив к работе над пьесой Алексея Синяева, Грета попыталась показать окружение этой влиятельной личности. В итоге получилась драма на грани гротеска, на передний план в которой вышли темы власти и одиночества.

Еще одна пьеса, выпущенная экспериментальной лабораторией, отличается нестандартным форматом и затрагивает уже более близкий к нашему времени период. Режиссер Роман Лыков определил спектакль по произведению драматурга Анны Гейжан как спектакль-банкет по случаю развала СССР и перенес его в банкетный зал Театра армии.

"Люди ждут, когда танки пойдут" - своеобразный взгляд автора и режиссера на путч 1991 г., противопоставляющий мощную политическую фигуру Горбачева, одаренного музыканта Ростроповича, одиозного генерала Лебедя. Разворачивающиеся на правительственной даче в Форосе и в доме правительства события трех августовских дней передают напряжение мучительного ожидания и неопределенности. И зрители очень живо могут прочувствовать накаленность ситуации, так как находятся в непосредственной близости к сцене.

Третий спектакль, который вышел из лаборатории молодой режиссуры, – постановка "Что с тобой теперь?" Ивана Колдаре и пьесе Юлии Белозубкиной. Она касается трагического явления – репрессий 1930 – 1940-х годов. Показаны судьбы жертв режима. В пьесе рассказывается история дочери Михаила Тухачевского, объявленного врагом народа.

Светлана, выросшая в тепличных условиях, обожаемая отцом, после его расстрела попала в совсем другой мир. Девочка оказалась в детдоме и столкнулась с несправедливой агрессией и жестокостью, она была вынуждена расплачиваться за поступки, которых не совершала. Пьеса вскрывает зыбкость того времени, когда каждый поднятый вождем на пьедестал государственный деятель мог в один миг потерять не только все чины и медали, но и лишиться жизни, обрекая на страдания своих близких.

Примечательно, что все спектакли-премьеры, вышедшие из лаборатории "Исторические лица" отличаются особым видением и трактовкой, и в каждом чувствуется трепетное отношение к театру и зрителю. Творения молодых артистов уже пришлись по душе публике, а значит экспериментальная лаборатория оправдывает ожидания, и репертуар Театра Армии продолжит пополняться новаторскими спектаклями. 

Виктория ЛАРИНА

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