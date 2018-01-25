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Наоми Кэмпбелл назвали русофобкой

Наоми Кэмпбелл. Фото: GLOBAL LOOK press/Dave Longendyke
Известную модель обвинили в расизме

Проходящая в эти дни в Париже Неделя моды – не первая в карьере российского дизайнера Ульяны Сергиенко, однако, уже сейчас понятно, что именно она запомнится надолго. Еще до того как представить на суд зрителей и модных критиков весенне-летнюю коллекцию 2018 года, Ульяна оказалась в центре скандала, который спровоцировала ее подруга, основательница портала Buro 24/7 Мирослава Дума.

Выложив в Инстаграм фотографию, на которой изображено приглашение на показ Сергиенко с подписью «To my niggas in Paris.Уля J», Мира не только возмутила некоторых своих подписчиков, но и вызвала возмущение со стороны чернокожих знаменитостей, которые увидели в этой отсылке к песне Джей Зи и Канье Уста проявление расизма. Одними из первых на публикацию отреагировали известный американский фотограф Адам Синдинг и супермодель Наоми Кэмпбелл.

И если Сидинг ограничился комментарием «Серьезно?! Зачем такое а) писать б) публиковать?», то Наоми пошла ещё дальше, написав: «Какого **я? Кто-то ещё собирается идти на её шоу завтра?».

Реакция чернокожих представителей модного сообщества вполне объяснима, поскольку на Западе, и особенно в Америке, вопрос расизма стоит очень остро. Как об этом могли не знать Сергиенко и Дума, которые хорошо знакомы с западным менталитетом, поскольку обе часто бывают за границей и постоянно работают с иностранцами? Принесённые ими позже извинения не только не помогли исправить ситуацию, но и усугубили её. Одни сочли их не искренними, другие не достаточными и не убедительными. Тем не менее, есть разные мнения о случившемся. Топ-модель Кира Дихтяр уверена, что ни Ульяна, ни Мирослава не хотели никого обидеть, и уж тем более им чужды любые проявления расизма.

Кира Дихтяр. Фото: Пресс-служба

«Во-первых, то, что написала Уля – шутка, это же очевидно! – говорит Кира Дихтяр. – Да, возможно не самая удачная, но я не вижу в этом серьёзной проблемы. В конце концов она написала это не где-то в публичном месте, а на приглашении на показ, которое предназначалось для Миры. А то, что Дума выложила это в инстаграм – легкомысленно. Она же практически живёт за границей, у неё столько коллег со всего мира, в том числе чернокожих, и ей ли не знать, как они реагируют на то, когда белый человек произносит слово на букву N, пусть даже в шутку. Но знаете, кто в этой ситуации умиляет меня больше всего? Наоми Кэмпбелл. В очередной раз она показала свое отношение к русским людям. Я невольно вспомнила свою историю на проекте The face, о которой сегодня известно всем. Тогда Наоми обвинила меня в расизме, хотя я не сделала и не сказала ничего такого, чем могла задеть чьё-то достоинство. Как я и говорила два года назад, Наоми ненавидит русских (не понятно за что) и использует тему расизма для самопиара. Когда произошла моя история, меня обвиняли в том, что я эксплуатирую скандал с знаменитой моделью, чтобы пропиарить себя. Это абсолютная неправда. По контракту я не имела право говорить ни с одним СМИ в течение года. Весь скандал раздула сама Наоми. Вот и сейчас, её реакция на инцидент с Ульяной и Мирой, это проявление русофобии. Я об этом говорила много раз и мне больно вспоминать тот период, но я до сих пор уверена, что Кэмпбелл возненавидела меня на проекте The Face за то, что я россиянка. А Сергиенко пусть ничего не боится. Это уже не первый раз, когда Наоми обвиняет кого-то в расизме. Я вообще думала, что мне придётся попрощаться с модельным бизнесом, до такого состояния она меня довела. Будучи профессиональной моделью уже 10 лет, я не могла ходить по подиуму, поскольку она всячески третировала и прессовала меня, ругаясь матом и размахивая руками. В итоге Наоми выгнала меня с проекта. Но это давно в прошлом! Я не только ничего не потеряла от этого, но и выиграла. Со мной подписали контракт New York Models, я снялась для Playboy и многих ведущих глянцевых изданий. Поэтому, хочу  пожелать Ульяне новых успехов, идти вперёд и не обращать внимания на слова человека, который просто ненавидит русских». 

Отдел информации
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