Завершается обустройство Восточного и Западного порталов тоннеля ГК СК Мост Руслана Байсарова

Второй тоннель Байкало-Амурской магистрали (БАМ) готовится к запуску железнодорожного движения. Работы ведет группа компаний ГК СК Мост российского предпринимателя Руслана Байсарова. В настоящее время помимо обустройства Восточного и Западного порталов одного из крупнейших искусственных сооружений в стране продолжаются работы в самом тоннеле – по оборудованию верхнего строения пути, налаживанию постоянных инженерных сетей и коммуникаций. Ранее на перегоне Дельбичинда-Дабан были установлены припортальные раздвижные ворота из полимерных композиционных материалов, которые позволят сохранить хороший микроклимат внутри сложного инженерного сооружения и обеспечить безопасность для поездов.

Второй байкальский тоннель

Тоннель, пробитый через Байкальский горный хребет, даст возможность вдвое увеличить пропускную способность БАМа на участке Восточно-Сибирской железной дороги между Леной и Северобайкальском. Длина проложенной внутри каменных пород магистрали – почти 6,7 км. Климат в этом регионе сложный, влажный, часто случаются метели. Чтобы предохранить железную дорогу от разрушения под влиянием природных явлений, на въезде установили специальные ворота. Они будут открываться при приближении поезда и сразу закрываться за ним.

Трехслойные створки высотой 6,8 м и шириной 3,2 м изготовили на Обнинском научно-производственном предприятии "Технология". Они составлены из стеклопластиковых обшивок и специального заполнителя. В результате дверные полотна получились прочными, жесткими, но легкими – весом всего по 850 кг каждое. При необходимости, например, в случае отказа техники, локомотив легко пробьет эти ворота без ущерба для себя.

Для запуска движения по Второму байкальскому тоннелю компания Байсарова должна закончить следующие работы:

благоустроить площадки на Восточном и Западном порталах тоннеля;

соорудить здания мастерских и депо дизелевозов на Восточном портале тоннеля;

оборудовать в тоннеле ВСП (верхнее строение путей).

После этого вторую ветку БАМа можно будет запускать в эксплуатацию. В итоге количество курсирующих поездов на границе Иркутской области и Бурятии повысится с нынешних 15 до 25, а объем перевозимых грузов увеличится с 13,2 млн тонн в год до 32,4 млн тонн.

Стройка века

Строительство Байкало-Амурской магистрали началось в 1930х годах, хотя задумка появилась еще в царские времена. Советскому правительству очень нужен был путь из Сибири к Тихому океану. Решили соединить город Тайшет в Иркутской области с Советской Гаванью на тихоокеанском побережье. Восточный участок пути Комсомольск – Советская Гавань сыграл большую роль в истории: во время Великой отечественной войны сыграл по нему доставляли грузы для войск, воевавших с Японией.

Но все же традиционной точкой отсчета для БАМа принято считать 1974 год, когда к строительству привлекли железнодорожные войска и студенческие отряды. Комсомольцы совершили подвиг, вручную пробиваясь через вечную мерзлоту и непроходимую тайгу. Параллельно строились станции, заводы, обустраивались поселения и необходимая для жизни инфраструктура. Так в малонаселенной Сибири стали появляться города.

Масштабная стройка завершилась в середине 1980х годах. Магистраль протянулась почти на 4 тыс. километров. Можно было сделать путь короче, но пробивать тоннели в сложных геологических условиях – дело долгое и очень трудоемкое, поэтому зачастую решали двигаться в обход. Однако совсем без тоннелей не обошлось – в итоге их получилось 11, при этом мостов – более 2,2 тысяч.

Обновленный БАМ

В новом тысячелетии перевозка грузов на Дальний Восток и Сибирь по железной дороге стала настолько востребованной, что БАМ с Транссибом уже не справлялись. Возникали настоящие "пробки", когда составы часами ждали, когда им откроют движение по однопутной дороге. Поставщики терпели убытки. К тому же старая инфраструктура требовала ремонта и модернизации. В известном "майском указе" президента РФ была задана цель – к 2024 г. повысить пропускную способность магистрали как минимум в полтора раза. В мае 2014 г. к работам на БАМе подключилась группа компания Руслана Байсаров.

Прокладку Второго байкальского тоннеля поручили ГК СК МОСТ. В числе сотрудников компании оказалось немало тех, кто строил дорогу еще в советские времена. Опыт, помноженный на современные знания и технологии, дали прекрасный эффект. Если на сооружение первого тоннеля ушло около 10 лет, то второй проложили за пять.

Когда запустят движение по новому Байкальскому тоннелю, можно будет браться за модернизацию старого. Вряд ли у кого может возникнуть сомнения кому будут доверены эти работы.

Опыт ГК СК Мост

При сооружении Второго байкальского тоннеля ГК СК Мост Руслана Байсарова использовала наработки, полученные при строительстве объектов к Олимпиаде-2014. Например, скальную породу пробивал испытанный в Сочи тоннелепроходческий комплекс LOVAT RM 394DS. Климат и грунт юга страны и близ Байкала, конечно, не сравнить, поэтому на БАМе строители продвигались порой всего по 12 метров в день, но график реализации проекта выдержали.

Среди других крупных и сложных инфраструктурных проектов ГК СК Мост:

возведение уникального вантового моста на остров Русский во Владивостоке;

строительство важных объектов морского арктического порта Сабетта;

сооружение моста через Амур от Благовещенска к Хэйхэ (КНР);

проходка тоннеля для Некрасовской линии метрополитена Москвы;

строительство виадука для железной дороги Белград – Будапешт.

Эти и многие другие проекты компания получила во многом благодаря авторитету своего основного владельца Байсарова Руслана Сулимовича. Предприниматель, родившийся 9 августа 1968 года в Чечено-Ингушской АССР, сначала успешно занимался нефтяным бизнесом, но в 2015 г. переориентировался на инфраструктурное строительство и добывающую отрасль, говорится в "Википедии". Сейчас в биографии Байсарова новый этап – будучи владельцем "Тувинской Энергетической Промышленной Корпорации" (АО ТЭПК), он намерен активно развивать один из богатейших природными ресурсами российский регион – Республику Тыву, построив первую в этой части страны железную дорогу.

