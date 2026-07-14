Дешевая машина с дорогими рисками: почему параллельный импорт авто может обернуться лишними расходами

Покупка автомобиля может привести к огромным тратам из-за возможных проблем с гарантией, электроникой, топливом и утилизационным сбором

Автомобиль по параллельному импорту часто привлекает ценой. На первый взгляд покупатель получает почти такую же модель, как у официального дилера, но дешевле. Однако после покупки разницу можно не ощутить. Владелец рискует остаться без заводской гарантии, столкнуться с платным ремонтом двигателя или коробки передач, проблемами с электроникой, доначислением утилизационного сбора и необходимостью адаптировать машину под российские условия.

Главный риск – гарантия. По данным Autonews, автомобили, ввезенные по параллельным схемам, часто остаются без официальной заводской поддержки. Даже если бренд присутствует в России, дилеры обычно обслуживают такие машины только на платной основе. Так называемая альтернативная гарантия от продавца или импортера может иметь ограничения по региону, срокам, перечню работ и конкретному сервису.

На официальном сайте одной из самых популярных марок по параллельному импорту указано что гарантия распространяется на автомобили марки, реализованные официальным дилером после 1 августа 2021 года и эксплуатируемые в России. Основная гарантия для большинства моделей составляет 5 лет или 150 тыс. км, а гарантийный ремонт выполняется с использованием оригинальных запчастей бесплатно для клиента. Для покупателя машины по параллельному импорту это принципиальная разница: при поломке дорогостоящих узлов расходы могут лечь на владельца.

Показательный пример – история ростовчанки, которая является владелицей авто известного китайского бренда. По данным ВОНавто, новый кроссовер, купленный по параллельному импорту, начал дергаться и дымить через несколько дней после покупки и примерно 300 км пробега. Диагностика выявила попадание масла в цилиндры, а замену двигателя оценили почти в 270 тыс. рублей. В официальном сервисе, как утверждает издание, в гарантийном ремонте отказали из-за неофициального способа ввоза автомобиля.

Отдельный технический риск связан с топливом. "Коммерсантъ" писал, что популярная китайская марка подтвердила единичные случаи поломок двигателей у автомобилей 2025 года, ввезенных по параллельному импорту. Компания при этом связала возможные проблемы с особенностями российского бензина. Топливо соответствует ГОСТу, но, по версии представителей бренда, отличается от китайского более высоким уровнем оксидантов. Производитель также сообщил о сервисных кампаниях по обновлению программного обеспечения блока управления двигателем, однако такие меры касаются прежде всего официально ввезенных автомобилей.

Еще одна проблема – электроника и программное обеспечение. Машины для китайского, европейского и российского рынков могут отличаться блоками управления, настройками мультимедиа, диагностическими протоколами и набором функций. "Известия" писали, что российские дилеры сталкивались с ситуациями, когда официальное диагностическое оборудование просто "не видит" автомобили, ввезенные параллельным импортом. Эксперты этообъясняют различиями в блоках управления.

Такая проблема уже проявлялась в бытовой, на первый взгляд, ситуации. В Санкт-Петербурге владелец другой популярной модели автомобиля по параллельному импорту обратился к дилеру из-за неисправной кнопки открытия багажника, но получил отказ. Сервис сослался на то, что программное обеспечение не распознает "серый" автомобиль. В итоге даже мелкая неисправность может перейти в платный и технически сложный ремонт, если для диагностики нужен доступ к официальным системам производителя.

Покупатель также может столкнуться с неудобствами в повседневной эксплуатации. У автомобилей, предназначенных для другого рынка, часто требуется русификация мультимедийной системы, настройка навигации, подключение привычных функций и активация теплых опций. Эксперты указывали, что в неофициально ввезенных машинах интерфейс может быть на китайском языке, а английский доступен не всегда.