Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме открылась экспозиция Москвы, на которой представлены ключевые достижения столицы и планы ее дальнейшего развития. Стенд выполнен в интерактивном формате и посвящен проектам в сфере экономики, транспорта, строительства, промышленности, ЖКХ и социальной политики. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" рассказал мэр города Сергей Собянин.

Посетители форума смогут познакомиться с современными технологиями и производствами, включая выпуск электробатарей и фотонных интегральных схем, а также увидеть проекты нового центра градостроительного развития в Коммунарке, обновленного Ленинградского вокзала, Московской верфи и других важных объектов.

На мультимедийных экранах представлены результаты развития столицы. Собянин напомнил, что Москва седьмой год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата и лидирует в рейтинге качества жизни в РФ. Также столица остается одним из мировых лидеров по темпам развития метро и первой запустила регулярное движение полностью беспилотного трамвая с пассажирами.

Отдельное внимание уделено городской программе реновации, которая является крупнейшим проектом обновления жилья в мире. Гости форума также смогут узнать о работе столичного "Портала поставщиков" и роли госзаказа в развитии бизнеса.

Кроме того, в цифровом формате демонстрируется поезд высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. После запуска ВСМ путь между двумя столицами будет занимать чуть более двух часов при максимальной скорости движения до 400 километров в час, сообщил Собянин.