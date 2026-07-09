Первые участники летнего клуба "Москва" рассказали о плюсах проекта

Первые участники летнего клуба "Москва" рассказали о плюсах проекта
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Участие в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре помогает российским брендам увеличить продажи и привлечь новых покупателей. Предприниматели бесплатно получают торговые площадки в центре столицы, что позволяет громко заявить о своей продукции.

Лето, косметика и рост продаж


Бренд косметики для волос "Кудрявый метод" участвует в проекте уже второй год. В компании рассказали, что за год дневная выручка выросла почти в два раза – с 30 до 60 тысяч рублей. Участие в фестивале также позволило увеличить аудиторию в социальных сетях на 15%, а новая линейка средств получила широкую известность благодаря публикациям в СМИ и блогах.

"Наши желто-зеленые картинки из павильона очень хорошо завирусились в сторис. Мы увидели много поддержки за июнь", – рассказала пиар-директор компании Мария Погораева.

Украшения, которые запоминаются


Основательница бренда украшений ручной работы из жемчуга и металла "Ами" Анастасия Кравченко отметила, что участие в проекте помогло познакомить с продукцией тысячи новых покупателей. Она рассказала, что многие клиенты возвращались за повторными покупками, и активность в соцсетях заметно выросла. Важным преимуществом стало отсутствие расходов на аренду, благодаря чему удалось организовать подарки и специальные акции для посетителей.

Авторские картины на футболках


Калужский бренд одежды "Соленый сахар", который существует всего полгода, также получил заметный эффект от участия в проекте. Покупателей привлекли футболки с авторскими рисунками, созданными вручную без использования искусственного интеллекта. После фестиваля популярность бренда в социальных сетях выросла более чем на 30 процентов, компания получила множество новых клиентов и положительных отзывов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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