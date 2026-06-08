Месть коллеги и новый роман: кого из зодиака ждут бурные перемены после 9 июня

Месть коллеги и новый роман: кого из зодиака ждут бурные перемены после 9 июня
Фото: www.unsplash.com
Некоторых ждет череда важных событий

После 9 июня жизнь некоторых знаков зодиака заметно изменится. Одним придется разбираться с последствиями чужой зависти и интриг, а другим судьба подготовит приятную встречу, которая может вскружить голову.

Телец


Тельцам стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. На работе может проявить себя человек, который давно копил недовольство и теперь попытается создать вам проблемы. Впрочем, правда все равно окажется на стороне Тельцов, а попытки недоброжелателей обернутся против них самих.

Лев


У Львов начинается яркий период в личной жизни. Одиноких представителей знака может ждать знакомство, которое быстро перерастет в романтическую историю. Тем, кто уже состоит в отношениях, удастся вернуть былую страсть и добавить в союз новые эмоции.

Скорпион


Скорпионов ожидают события, способные изменить планы на ближайшие месяцы. Возможны выгодные предложения по работе, поездки или важные новости. Кроме того, представители этого знака получат шанс оставить в прошлом ненужные связи.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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