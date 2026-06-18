Звонок из прошлого: трех знаков зодиака ждут хорошие новости после 19 июня

Некоторые будут прыгать от счастья

После 19 июня некоторым знакам зодиака судьба может преподнести приятный сюрприз. Неожиданное сообщение, долгожданный звонок или известие от человека, о котором вы давно не слышали, поднимут настроение.

РАК

Раков может ждать встреча с человеком, который когда-то играл важную роль в их жизни. Разговор окажется гораздо теплее, чем можно было ожидать, а полученные новости помогут закрыть старые вопросы и почувствовать облегчение. Возможно предложение, связанное с работой или финансами.

Лев

Львам стоит внимательнее следить за сообщениями и телефонными звонками. В ближайшие дни может объявиться человек, с которым давно была потеряна связь. Могут появиться возможности для общения, совместных планов или небольшого путешествия.

Водолей

Водолеям конец июня может принести очень важные известия. Возможно, напомнит о себе старый друг, бывший коллега или родственник. Полученная информация окажется полезной, возможно, это будет связано с бизнесом.