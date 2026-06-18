Звонок из прошлого: трех знаков зодиака ждут хорошие новости после 19 июня

Звонок из прошлого: трех знаков зодиака ждут хорошие новости после 19 июня
Фото: www.unsplash.com
Некоторые будут прыгать от счастья

После 19 июня некоторым знакам зодиака судьба может преподнести приятный сюрприз. Неожиданное сообщение, долгожданный звонок или известие от человека, о котором вы давно не слышали, поднимут настроение.

РАК


Раков может ждать встреча с человеком, который когда-то играл важную роль в их жизни. Разговор окажется гораздо теплее, чем можно было ожидать, а полученные новости помогут закрыть старые вопросы и почувствовать облегчение. Возможно предложение, связанное с работой или финансами.

Лев


Львам стоит внимательнее следить за сообщениями и телефонными звонками. В ближайшие дни может объявиться человек, с которым давно была потеряна связь. Могут появиться возможности для общения, совместных планов или небольшого путешествия.

Водолей


Водолеям конец июня может принести очень важные известия. Возможно, напомнит о себе старый друг, бывший коллега или родственник. Полученная информация окажется полезной, возможно, это будет связано с бизнесом.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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