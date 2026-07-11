Актриса Анна Старшенбаум тайно вышла замуж

Девушка обрела личное счастье

Анна Старшенбаум подтвердила, что официально оформила отношения с Даниилом Наумовым, при этом сама церемония прошла в полной тайне и стала известна публике только спустя несколько месяцев.

Историю любви пары сложно назвать гладкой: связь знаменитостей омрачали серьезные конфликты, обвинения в абьюзе и попытки разойтись, которые ранее уже становились достоянием общественности.

Их отношения начались в 2022 году, а в феврале 2024-го у пары родился сын Эрик. На первых этапах союз выглядел стабильным, но со временем внутри семьи начали накапливаться противоречия, которые становились все более заметными. Актриса признавалась, что часто шла на уступки ради сохранения отношений и ради ребенка.

Зимой звезда публично заявляла о расставании с мужчиной, резко описывая его поведение и обвиняя в эмоциональной жесткости и скрытой агрессии. Однако спустя некоторое время ситуация изменилась: девушка решила возобновить отношения, заявив в личном блоге, что считает Даниила близким и любимым человеком.

Позже она объяснила, что в паре был затяжной кризис, связанный, в первую очередь, с проблемами коммуникации, и добавила, что они пытались решить ситуацию с помощью специалистов. В итоге работа над отношениями позволила им преодолеть разрыв и вернуться друг к другу.

Как выяснилось, свадьба состоялась еще 26 февраля, однако информация об этом появилась только летом – актриса опубликовала снимки с обручальными кольцами и таким образом подтвердила перемены в личной жизни.