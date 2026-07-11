Дана Борисова рассказала, что ссорится с дочерью из-за денег

Звезда перестала общаться с наследницей

Телеведущая и актриса Дана Борисова призналась, что переживает непростой период в отношениях с дочерью. Звезда откровенно рассказала, что сейчас практически не общается с 19-летней Полиной Аксеновой. Причиной конфликта стали разные взгляды на самостоятельную жизнь и финансовую ответственность.

Знаменитость подчеркнула, что считает: в 19 лет нужно учиться или работать, а не полностью жить за счет родителей. Она отметила, что не раз говорила дочери о необходимости стать самостоятельнее и начать зарабатывать, чтобы перестать спорить из-за денег. После этого разговора наследница обиделась и прекратила общение с родительницей.

Несмотря на возникший конфликт, телеведущая уверена, что со временем им удастся помириться. Она добавила, что их отношения всегда складывались очень эмоционально: периоды полного взаимопонимания нередко сменяются затяжными конфликтами.