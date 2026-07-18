Спустя год после смерти мужа Виктория Исакова сделала пронзительное признание

Знаменитость тяжело переживает трагедию

Прошел год со дня смерти кинорежиссера Юрия Мороза, и его вдова Виктория Исакова откровенно заговорила о своей боли. Актриса посвятила супругу трогательное послание, признавшись, что время не ослабило ее чувства, и любовь к покойному остается такой же сильной.

Культурный деятель покинул этот мир в июле прошлого года после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Ему было 68 лет. После трагедии актриса одна воспитывает их наследницу Варвару, которой сейчас десять лет.

В годовщину печального события звезда опубликовала фото любимого мужчины и рассказала, что по-прежнему тяжело переживает утрату. Она написала, что прожитые вместе почти 25 лет пролетели как одно мгновение, и любовь в ее сердце лишь крепнет.

История жизни Юрия была наполнена тяжелыми испытаниями. Еще в 2000 году он потерял первую супругу – актрису Марину Левтову, которая трагически погибла в результате несчастного случая. Позже он встретил Исакову, ставшую для него новой опорой. Однако и этой семье пришлось пережить страшную потерю: их первая дочь Мария умерла в младенчестве из-за редкого заболевания.