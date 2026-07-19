Елена Товстик рассказала, как бывший муж пытался ее уничтожить

Женщина до сих пор находится в тяжелом эмоциональном состоянии

Громкий развод Елены и Романа Товстиков продолжает обрастать новыми скандалами. Брошенная женщина в очередной раз пожаловалась, что после расставания экс-возлюбленный якобы начал настоящую борьбу против нее и пытался оставить ее без детей, имущества и средств к существованию.

Семейная лодка этой пары потерпела крушение после того, как предприниматель начал отношения с Полиной Дибровой. Сейчас новая пара живет вместе, а экс-жена миллиардера признается, что до сих пор тяжело переживает случившееся.

Елена рассказала, что самым тяжелым днем для нее стало 10 июля прошлого года. Она утверждает, что тогда бывший поставил ей жесткие условия: всего за несколько дней она должна была подписать документы, отказаться от наследников, накопленных за годы брака богатств и лишиться возможности жить на прежнем уровне. По словам блогера, именно тогда она поняла, что против нее началась настоящая война и ее хотят "уничтожить". Женщина до сих пор находится в тяжелом эмоциональном состоянии.