Пригожин раскрыл, что заставило его срочно похудеть

Звезде стало не по себе

Иосиф Пригожин сделал неожиданное признание о своем преображении. Продюсер рассказал, что всерьез взялся за борьбу с лишними килограммами даже не ради здоровья, а после неприятных ситуаций, когда незнакомые люди начали принимать его не за мужа Валерии, а за ее отца. Именно это стало для него последней каплей и заставило кардинально изменить отношение к себе.

57-летний культурный деятель пожаловался, что подобные случаи стали происходить все чаще. Окружающие регулярно интересовались, не является ли эффектная блондинка его дочерью. Звезда отметил, что такие вопросы его сильно раздражали, поскольку рядом с женой-красоткой он чувствовал себя значительно старше своих лет. Тогда-то он и решил серьезно заняться своей физической формой.

За последние два месяца знаменитость уже избавился от восьми килограммов и останавливаться на достигнутом не собирается. Он подчеркивает, что на этот раз подошел к похудению максимально серьезно и намерен на долгие годы сохранить результат.