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Хиты Уитни Хьюстон исполнят в Москве

Хиты Уитни Хьюстон исполнят в Москве
Фото: Пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" и неподражаемая Белинда Дэвидс подарят песням великой певицы новое звучание и новую жизнь

Гастроли солистки "Whitney Houston Show" Белинды Дэвидс проходят с ошеломительным успехом на всех континентах – Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Она обладает потрясающим голосом с диапазоном в 4 октавы и непревзойденным вокальным мастерством.

Голоса Белинды Дэвидс и Уитни Хьюстон удивительно созвучны. "Это потрясающе! Белинда поет совсем как Уитни! Ее великолепный голос – настоящее украшение для известных всем песен, которые она исполняет с невероятной легкостью" (Musings & Musicals, 2015). Сегодня Белинда Дэвидс признана лучшей исполнительницей песен Уитни Хьюстон в мире. Она обладает голосом диапазоном в четыре октавы и может петь в любом жанре, однако ее самый любимый – R&B, а кумир – Уитни Хьюстон, которой она посвящает каждый свой концерт, в том числе и самые известные хиты из фильма "Телохранитель" – "I Will Always Love You" и "I Have Nothing".

"На мгновение показалось, что Уитни Хьюстон жива..." – говорят счастливые зрители, услышав Белинду Дэвидс.

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