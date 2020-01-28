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В Москве проведут "Диалоги без границ: орган и альпийский рог"

В Москве проведут "Диалоги без границ: орган и альпийский рог"
Фото: пресс-служба
Столичным меломанам откроют новые музыкальные вселенные

В воскресенье, 2 февраля, в лютеранском соборе святых Петра и Павла состоится концерт "Диалоги без границ: орган и альпийский рог", на котором выступят всемирно известный музыкант мультиинструменталист Аркадий Шилклопер и органистка Марианна Высоцкая. В программе: авторские композиции Шилклопера, сочинения с эксклюзивного альбома "Tribute to YES", хиты Гленна Миллера, Генри Манчини и другие популярные мелодии ХХ в. в переложении для органа. На концерте также состоится премьера – впервые будет исполнена новая пьеса "Мелодия Земли", написанная по графическому рисунку тридцатой параллели.

Прозвучат следующие произведения: А. Шилклопер, сюита в четырех частях "Alpine Trail", "Easy Blues", "Tribute", "Crested Butte Mountain", "Blackmail", "Эдельвейс", "Alpine Sketch", сюита "Tribute to YES"; Р. Роджерс, "My Funny Valentine; сочинения Г. Манчини, Э. Сати и Г. Миллера в переложении для органа.

Аркадий Шилклопер – виртуозный исполнитель на духовых инструментах. Обладая превосходной техникой и выдающимся даром импровизатора, музыкант с успехом выступает в различных жанрах и стилях. На вечере в соборе прозвучат композиции с альбома "Tribute to YES" – проекта, посвященного легендарной арт-рок-группе "Yes", разомкнувшей границы традиционного рок-звучания и создавшей музыкальный язык, по сложности и выразительным средствам не уступающий языку академической музыки.

С 1998 г. артист использует в концертах редчайший для импровизационной музыки инструмент – альпийский рог, и является одним из немногих джазовых исполнителей на нем. Благодаря его мастерству инструмент с многовековой историей, традиционный для альпийских регионов, стал широко известен в России.

Кроме того, Аркадий Шилклопер виртуозно владеет валторной и флюгельгорном. На предстоящем концерте он исполнит авторские сочинения, которые во всем блеске представят эти уникальные инструменты.

Орган в этот вечер предстанет в необычном амплуа – как инструмент, которому подвластны любые стили. Блестящая органистка Марианна Высоцкая объединила жемчужины европейского репертуара с любимыми миллионами мелодиями из кинофильмов "Завтрак у Тиффани" и "Серенада солнечной долины".

Начало концерта -  в 19:00. 

Аркадий Шилклопер (альпийский рог, валторна, флюгельгорн, раковина) начинал карьеру как академический исполнитель. В середине 1980-х он увлекся джазом, и сегодня входит в число ведущих отечественных джазменов. В начале 1990-х вместе с пианистом М. Альпериным и исполнителем аутентичного фольклора С. Старостиным создал Moscow Art Trio – один из лучших этно-джазовых коллективов страны. Выступает в ансамблях и соло, дает мастер-классы в России и за рубежом.

Шилклопер – желанный гость на лучших сценах мира, среди его партнеров по сцене выдающиеся джазовые музыканты, лучшие академические солисты и коллективы: Д. Мацуев, Д. Крамер, С. Накаряков и многие другие, а также Госоркестр им. Светланова, оркестр "Новая Россия" и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной капеллы, оркестры и ансамбли из Германии, Австрии, Дании, Норвегии, Болгарии, Швейцарии, Турции, Украины.

Марианна Высоцкая – органистка и музыковед, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения. Окончила Московскую консерваторию и аспирантуру, прошла стажировку в Люксембургской консерватории. Лауреат I премии Высшего конкурса органистов в Люксембурге. Успешно совмещает научную, концертную и педагогическую деятельность, концертирует в России и за рубежом. Выступала со многими прославленными коллективами, в том числе – оркестрами Московской филармонии, Большого театра, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России и др., под управлением дирижеров Ю. Башмета, В. Гергиева, Т. Курентзиса, А. Мустонена, С. Сондецкиса, В. Спивакова, В. Юровского и многих других. 

Евгения КОХАН

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