В Москве проведут "Диалоги без границ: орган и альпийский рог"
В воскресенье, 2 февраля, в лютеранском соборе святых Петра и Павла состоится концерт "Диалоги без границ: орган и альпийский рог", на котором выступят всемирно известный музыкант мультиинструменталист Аркадий Шилклопер и органистка Марианна Высоцкая. В программе: авторские композиции Шилклопера, сочинения с эксклюзивного альбома "Tribute to YES", хиты Гленна Миллера, Генри Манчини и другие популярные мелодии ХХ в. в переложении для органа. На концерте также состоится премьера – впервые будет исполнена новая пьеса "Мелодия Земли", написанная по графическому рисунку тридцатой параллели.
Прозвучат следующие произведения: А. Шилклопер, сюита в четырех частях "Alpine Trail", "Easy Blues", "Tribute", "Crested Butte Mountain", "Blackmail", "Эдельвейс", "Alpine Sketch", сюита "Tribute to YES"; Р. Роджерс, "My Funny Valentine; сочинения Г. Манчини, Э. Сати и Г. Миллера в переложении для органа.
Аркадий Шилклопер – виртуозный исполнитель на духовых инструментах. Обладая превосходной техникой и выдающимся даром импровизатора, музыкант с успехом выступает в различных жанрах и стилях. На вечере в соборе прозвучат композиции с альбома "Tribute to YES" – проекта, посвященного легендарной арт-рок-группе "Yes", разомкнувшей границы традиционного рок-звучания и создавшей музыкальный язык, по сложности и выразительным средствам не уступающий языку академической музыки.
С 1998 г. артист использует в концертах редчайший для импровизационной музыки инструмент – альпийский рог, и является одним из немногих джазовых исполнителей на нем. Благодаря его мастерству инструмент с многовековой историей, традиционный для альпийских регионов, стал широко известен в России.
Кроме того, Аркадий Шилклопер виртуозно владеет валторной и флюгельгорном. На предстоящем концерте он исполнит авторские сочинения, которые во всем блеске представят эти уникальные инструменты.
Орган в этот вечер предстанет в необычном амплуа – как инструмент, которому подвластны любые стили. Блестящая органистка Марианна Высоцкая объединила жемчужины европейского репертуара с любимыми миллионами мелодиями из кинофильмов "Завтрак у Тиффани" и "Серенада солнечной долины".
Начало концерта - в 19:00.
Аркадий Шилклопер (альпийский рог, валторна, флюгельгорн, раковина) начинал карьеру как академический исполнитель. В середине 1980-х он увлекся джазом, и сегодня входит в число ведущих отечественных джазменов. В начале 1990-х вместе с пианистом М. Альпериным и исполнителем аутентичного фольклора С. Старостиным создал Moscow Art Trio – один из лучших этно-джазовых коллективов страны. Выступает в ансамблях и соло, дает мастер-классы в России и за рубежом.
Шилклопер – желанный гость на лучших сценах мира, среди его партнеров по сцене выдающиеся джазовые музыканты, лучшие академические солисты и коллективы: Д. Мацуев, Д. Крамер, С. Накаряков и многие другие, а также Госоркестр им. Светланова, оркестр "Новая Россия" и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной капеллы, оркестры и ансамбли из Германии, Австрии, Дании, Норвегии, Болгарии, Швейцарии, Турции, Украины.
Марианна Высоцкая – органистка и музыковед, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения. Окончила Московскую консерваторию и аспирантуру, прошла стажировку в Люксембургской консерватории. Лауреат I премии Высшего конкурса органистов в Люксембурге. Успешно совмещает научную, концертную и педагогическую деятельность, концертирует в России и за рубежом. Выступала со многими прославленными коллективами, в том числе – оркестрами Московской филармонии, Большого театра, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России и др., под управлением дирижеров Ю. Башмета, В. Гергиева, Т. Курентзиса, А. Мустонена, С. Сондецкиса, В. Спивакова, В. Юровского и многих других.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ
Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик