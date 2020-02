Во время масштабного праздника состоятся встречи с создателями картин и занятыми в них актерами

С 11 по 22 марта в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске пройдет показы ХIII Фестиваля ирландского кино. В 2020 г. на мероприятии будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный сборник для взрослых "Фантазии из Ирландии". Кроме того, на фестивале пройдут встречи с приглашенными гостями – режиссерами и актерами из Ирландии.

Фестиваль откроется комедийным хоррором "Пара нормальных" (Extra Ordinary). Фильм представит исполнитель главной роли – ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира"). Черный юмор в духе Монти Пайтона и тонкая актерская игра обеспечили необычному ромкому признание критиков и 100%-й рейтинг на авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes.

Также в программе полнометражного кино яркая комедия о двух подругах "Дикие" (Animals) из конкурса фестиваля Sundance. Писательница Лаура и бариста Тайлер делят друг с другом все: парней, проблемы, мечты и яркие огни ночного Дублина, пока в жизни одной из них не появляется возлюбленный.

Впервые в России представят бескомпромиссный вестерн "Вечно молодой" (Never Grow Old) с Эмилем Хиршем ("В диких условиях", "Однажды… в Голливуде") и Джоном Кьюсаком ("1408", "Быть Джоном Малковичем") в главных ролях. Мирный город на Диком Западе погружается в хаос, когда в нем поселяется банда преступников во главе с Датчем Альбертом (Джон Кьюсак). Гробовщику Патрику Тейту (Эмиль Хирш) теперь предстоит выбирать между прибыльным призванием и безопасностью своей семьи в городе, где трупов как грязи.

Многогранную и смешную карикатуру на жизнь в провинциальном городке покажут в черной комедии "В тихом омуте" (Dark Lies the Island). Смесь классического МакДоны, Тарантино и братьев Коэнов с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли никого не оставит равнодушным.

Украсит программу фестиваля одно необычайно забавное роуд-муви "Родственник поневоле" (The Last Right). История начнется со случайного разговора на борту самолета из Нью-Йорка в Ирландию, который обернется для главного героя совсем не так, как он планировал. Зрителей ждут ирландские приключения, уморительные сцены и трогательная история благородства и самопожертвования ради незнакомца.

Также на больших экранах состоится яркий визионерский дебют режиссера и сценариста Тома Салливана – "Остров безумия" (Arracht). Свою первую картину он посвятил важной и болезненной для страны теме – великому голоду в Ирландии 1845 года.

Для любителей ужасов состоятся показы легендарного ирландского веселого хоррора "Грэбберсы" (Grabbers) и мистического фильма "Другой" ("The Hole In The Ground") с обсуждением ирландских мифов.

Одним из достоинств фестиваля 2020 г. станет богатая программа короткометражного кино.

Сборник COMEDY SHORTS "Чисто ирландский юмор" представляет собой коллекцию свежих комедийных короткометражек Изумрудного острова.

SHORTS: IRISH DARK "Ирландское темное" – сборник короткого метра, приуроченный к 13-летию Ирландского кинофестиваля в России. Зритель с головой погрузится в атмосферу хоррора, приправленного чисто ирландской смесью черной комедии и сатиры.

IRISH FANTASY ANIMATION "Фантазии из Ирландии" – анимационный короткий метр для взрослых повествует о преодолении своих страхов и ночных кошмаров. Каждый фильм открывает зрителю путь в точно сконструированный миф, зазеркалье, в котором герои сражаются с тьмой.

Открытие фестиваля пройдет 11 марта в киноцентре "Октябрь", расположенном по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д. 24. Начало – в 19:00

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.

Подробнее о программе ХIII Фестиваля ирландского кино можно узнать на сайте https://karofilm.ru/art?&event=124.

Купить билеты – https://karofilm.ru/art?&event=124.

Фестиваль проводится при поддержке проекта Каро.Арт.