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В Крокус Сити Холле представят "Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром"

В Крокус Сити Холле представят "Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром"
Фото: пресс-служба
Шоу получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок-музыки

В Крокус Сити Холле 17 апреля пройдет концерт "Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром". Это беспрецедентный проект, аналогов которому нет в России.

Классика и современность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. Шоу получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок-музыки.

Недавний большой концертный тур по России, Белоруссии, Франции и Чехии подтвердил и упрочил популярность проекта. Художественный руководитель проекта – главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин, известный своим долгосрочным сотрудничеством с симфоническим проектом группы Scorpions. Под его управлением хиты группы Metallica, среди которых "Nothing Else Matters", "Master of Puppets", "Enter Sandman" и другие, а также не вошедшие в первоисточник "The Unforgiven" и "Turn the page", исполнит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

"Это высокопрофессиональное "фирменное" шоу является образцом чистой, техничной, яркой и мощной рок-музыки и я был очень рад принять участие в нем", – отметил в интервью ведущий гитарист группы "U.D.O." Андрей Смирнов.

Каким будет новый, юбилейный, концерт "Metallica Show S&M Tribute", зрители узнают 17 апреля в Крокус Сити Холле.

Начало – в 20:00. Продолжительность: 1 час 30 минут.

Евгения КОХАН

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