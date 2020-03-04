В Москве и петербурге пройдет "Вечер с Брюсом Дикинсоном"
Брюс Дикинсон посетит Москву и Санкт-Петербург с программой в поддержку автобиографической книги "Для чего эта кнопка?", которая впервые будет издана на русском языке.
Один из самых легендарных музыкантов на планете десятки лет посвятил созданию невероятных шоу и выступлениям в составе всемирно известной британской хэви-метал группы IRON MAIDEN, но и вне сцены его жизнь всегда была не менее насыщенной и эксцентричной. Он настоящий эрудит, который преуспел во всем: и как пилот гражданской авиации, и как предприниматель, и как пивовар, и как автор двух бестселлеров, и как мотивационный оратор, и как киносценарист, и как радиоведущий, и как телевизионный актер, и как фехтовальщик мирового уровня.
В 2017 г. была издана его автобиографическая книга "What Does This Button Do?", ставшая бестселлером по версии газеты New York Times и UK Times. Для ее продвижения Дикинсон провел в кинотеатрах по всей Великобритании несколько публичных чтений с последующими ответами на вопросы слушателей. С тех пор его творческие вечера превратились в полномасштабное двухчасовое шоу, больше похожее на выступление стенд-ап комика и с успехом гастролирующее по всему миру. Особенным аншлагом оно было отмечено на крупнейшем мировом фестивале искусств Fringe в Эдинбурге летом 2018 года.
В первой части своего шоу Дикинсон предлагает зрителям взглянуть на его красочную жизнь, подобную поездке на американских горках, через призму юмора и сатиры. В устах умелого рассказчика впечатляющие истории оживают в сопровождении фотографий из личного архива артиста, а смелые и провокационные анекдоты добавляют шоу остроты и бунтарского духа. Вторая половина вечера полностью посвящена вопросам зрителей, порой причудливым, откровенным и странным, но не остающимся без импровизированных и остроумных ответов Брюса.
В феврале 2020 г. издательство АСТ выпустит автобиографию Брюса Дикинсона впервые на русском языке под названием "Для чего эта кнопка?". В честь этого события автор и посетит Россию со своим шоу "Вечер с Брюсом Дикинсоном", на котором каждый зритель получит в подарок эксклюзивный экземпляр книги, лично подписанный автором. Не стоит упускать возможности провести вечер в компании одного из самых обаятельных рок-кумиров.
Шоу будет проходить на английском языке. Специально для зрителей предусмотрена возможность синхронного перевода. Это дополнительная услуга, приобретя которую в день мероприятия перед входом в зал, каждый зритель получит персональное устройство с наушниками. И тогда увлекательные истории Дикинсона зазвучат на русском языке благодаря профессиональным синхронным переводчикам. Для экономии времени можно приобрести услугу заранее.
Билеты уже в продаже на сайте – https://bit.ly/2P3mbpD.
Шоу состоится:
В ДК имени Ленсовета, Санкт-Петербург, 11 марта.
В Vegas City Hall, Москва, 12 марта.
Категория 12+. Билеты в продаже – www.parter.ru.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ