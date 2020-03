Знаменитый вокалист IRON MAIDEN привезет в Россию свое шоу

Брюс Дикинсон посетит Москву и Санкт-Петербург с программой в поддержку автобиографической книги "Для чего эта кнопка?", которая впервые будет издана на русском языке.

Один из самых легендарных музыкантов на планете десятки лет посвятил созданию невероятных шоу и выступлениям в составе всемирно известной британской хэви-метал группы IRON MAIDEN, но и вне сцены его жизнь всегда была не менее насыщенной и эксцентричной. Он настоящий эрудит, который преуспел во всем: и как пилот гражданской авиации, и как предприниматель, и как пивовар, и как автор двух бестселлеров, и как мотивационный оратор, и как киносценарист, и как радиоведущий, и как телевизионный актер, и как фехтовальщик мирового уровня.

В 2017 г. была издана его автобиографическая книга "What Does This Button Do?", ставшая бестселлером по версии газеты New York Times и UK Times. Для ее продвижения Дикинсон провел в кинотеатрах по всей Великобритании несколько публичных чтений с последующими ответами на вопросы слушателей. С тех пор его творческие вечера превратились в полномасштабное двухчасовое шоу, больше похожее на выступление стенд-ап комика и с успехом гастролирующее по всему миру. Особенным аншлагом оно было отмечено на крупнейшем мировом фестивале искусств Fringe в Эдинбурге летом 2018 года.

В первой части своего шоу Дикинсон предлагает зрителям взглянуть на его красочную жизнь, подобную поездке на американских горках, через призму юмора и сатиры. В устах умелого рассказчика впечатляющие истории оживают в сопровождении фотографий из личного архива артиста, а смелые и провокационные анекдоты добавляют шоу остроты и бунтарского духа. Вторая половина вечера полностью посвящена вопросам зрителей, порой причудливым, откровенным и странным, но не остающимся без импровизированных и остроумных ответов Брюса.

В феврале 2020 г. издательство АСТ выпустит автобиографию Брюса Дикинсона впервые на русском языке под названием "Для чего эта кнопка?". В честь этого события автор и посетит Россию со своим шоу "Вечер с Брюсом Дикинсоном", на котором каждый зритель получит в подарок эксклюзивный экземпляр книги, лично подписанный автором. Не стоит упускать возможности провести вечер в компании одного из самых обаятельных рок-кумиров.

Шоу будет проходить на английском языке. Специально для зрителей предусмотрена возможность синхронного перевода. Это дополнительная услуга, приобретя которую в день мероприятия перед входом в зал, каждый зритель получит персональное устройство с наушниками. И тогда увлекательные истории Дикинсона зазвучат на русском языке благодаря профессиональным синхронным переводчикам. Для экономии времени можно приобрести услугу заранее.

Билеты уже в продаже на сайте – https://bit.ly/2P3mbpD.

Шоу состоится:

В ДК имени Ленсовета, Санкт-Петербург, 11 марта.

В Vegas City Hall, Москва, 12 марта.

Категория 12+. Билеты в продаже – www.parter.ru.